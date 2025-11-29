Temizlik için yardımcı çalıştıranlar dikkat! Ev ve arabanızı kaybedebilirsiniz

Kategoriler
Ev işlerinde yardımcı olması için birçok kişi hizmet alıyor. Ev hizmetlerinde çalışan kişinin SGK’sı yapılmazsa sadece idari para cezası ödenmediğini özellikle iş kazası olursa ev sahibi için çok büyük sıkıntılar yaşanabileceğini hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaşanabilecek maddi ve manevi zararları sıraladı.
Ev işlerinde yardım aldığınız kişinin iş kazası yaşaması durumunda SGK'nın bütün masrafı size fatura ettiğini belirten Karakaş, ölen kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına bağlanacak maaşı peşin sermaye değeriyle ödendiğini, tedavi masraflarının cebinizden karşılandığını, çıkan fatura evinizin değerini aşarsa ev ve arabanızı bile kaybedebileceğinizi belirtti.
Karakaş, "Sigortasız çalışan kadın evde cam silerken pencereden düşüp hayatını kaybederse SGK bunu iş kazası sayar. Eşine ve çocuklarına bağlanacak aylıkların bugünkü değeri milyonlarca lirayı bulabilir. Bu para ev işçisini çalıştıran doğrudan ev sahibinden tahsil edilir" dedi.
"Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır
Günlük prim: Sadece 17,34 TL
Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL
Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!
Tek yapmanız gereken: www.turkiye.gov.tr → e-Hizmetler → “Ev Hizmetleri” bölümünden 1 dakikada bildirim yapmak
Bir kere yapın, sonraki aylarda tekrar bildirim gerekmez" diyen Karakaş, yapmanız gereken sorumlulukları hatırlattı.
Karakaş, evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa, "Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)
10 gün için prim: 3.272,36TL
Tam ay için prim: 9.817,08 TL ödeneceğini belirtti.
Karakaş, "Yabancı uyruklu çalıştıranlar için 10 günden az yabancı çalıştıramayacağınızı hatırlatan Karakaş, "Çalışma izni yoksa her ay hem SGK hem izinsiz yabancı çalıştırma idari para cezaları ile diğer altından kalkamayacağınız müeyyideler var. Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir" dedi.
Karakaş, "SGK sigortasız temizlikçi-bakıcı çalıştırmak “tasarruf” değil, resmen ‘kumar’ oynamaktır! Bunun bedeli ise çoğu zaman eviniz, arabanız, birikiminiz olabilir" diyerek ayda 10 günden az çalıştırıyorsanız günlük sadece 17,34 TL’ye evinizi ve vicdanınızı güvence altına alabileceğinizi vurguladı.