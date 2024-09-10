Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı! Dış ticaret haddi azaldı

10 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:32

TÜİK, dış ticaret endeksleri temmuz 2024 verilerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Yüzde 0,9 artarken ithalat birim değer endeksi de yüzde 3,1 yükseldi. Dış ticaret haddi 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 olarak gerçekleşti.

ABD'nin ticaret açığı 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyede

ABD'nin ticaret açığı 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyede

Temmuz ayı dış ticaret endeksleri belli oldu. İhracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,8 arttı.

TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

TÜİK'E göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,4 arttı, yakıtlarda %0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,0 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,5 arttı, yakıtlarda %4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,1 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 arttı, yakıtlarda %10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı, yakıtlarda %4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %3,9 azaldı.

DIŞ TİCARET HADDİ DÜŞTÜ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.