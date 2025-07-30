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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı: 17 ekonomist katıldı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

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Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı: 17 ekonomist katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:44

AA Finans'ın İstatistik Kurumu () tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı: 17 ekonomist katıldı

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı: 17 ekonomist katıldı

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı: 17 ekonomist katıldı


Ocak ayında, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,58, aylık enflasyon beklentisi yüzde 4,29, gerçekleşen enflasyon ise yüzde 5,03 oldu.

Şubat ayında, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,67, aylık beklenti yüzde 2,97, gerçekleşme ise yüzde 2,27 olarak kaydedildi.

Mart ayında, yıl sonu beklenti yüzde 30,62, aylık beklenti yüzde 2,87, gerçekleşen enflasyon ise yüzde 2,46 oldu.

Nisan ayında, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,16, aylık beklenti yüzde 3,24, gerçekleşme yüzde 3,00 olarak açıklandı.

Mayıs ayında, yıl sonu beklenti yüzde 31,17, aylık beklenti yüzde 2,10, gerçekleşen enflasyon ise yüzde 1,53 oldu.

Haziran ayında, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,41, aylık beklenti yüzde 1,53, gerçekleşme ise yüzde 1,37 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32, aylık beklenti ise yüzde 2,34 olarak açıklandı. Gerçekleşme verisi henüz açıklanmadı.

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ETİKETLER
#türkiye
#tüik
#enflasyon beklentisi
#Enflasyon
#Ekonomik Beklenti
#Ekonomi
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