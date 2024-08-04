Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

04 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:10

Konut alamayanlar arsa ve tarlaya yöneldi satışlar rekor kırdı! Arazi alacaklar için şaşırtan tavsiye geldi

Konut alamayanlar arsa ve tarlaya yöneldi satışlar rekor kırdı! Arazi alacaklar için şaşırtan tavsiye geldi

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. İşte temmuz ayı enflasyon oranı beklentisi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ OLACAK?

TÜİK tarafından temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında oldu.

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği tahmin edildi.

12 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞECEK

Temmuz ayı enflasyon rakamıyla birlikte 12 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu oran ev sahibi ve kiracılar için kritik önem taşıyor.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar bu veriyi bekliyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANI BELLİ OLACAK

Gelen rakamlarla birlikte ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belli olacak.

Kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.