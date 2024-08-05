Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

05 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Enflasyon rakamları Temmuz 2024 TÜİK açıklaması ile bugün belli oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE KAÇ OLDU?

2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 41,84 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %60,34 artış, imalatta yüzde 41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,27 artış ve su temininde yüzde 75,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 55,41 artış, enerjide yüzde 31,09 artış ve sermaye mallarında yüzde 40,06 artış olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 olmuştu.

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,20.

HAZİRAN ENFLASYON KAÇTI?

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON YORUMU

Bakan Şimşek, bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.