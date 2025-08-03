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 | Banu İriç

Temmuz ayı enflasyon verileri yarın belli oluyor

Temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi kamuoyuyla paylaşılacak. TÜİK tarafından açıklanacak verilr yılın ikinci yarısındaki ekonomik görünüm açısından belirleyici olacak.

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Temmuz ayı enflasyon verileri yarın belli oluyor
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 06:24
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 06:24

ayına ilişkin pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05'e gerilemişti.

Temmuz ayı enflasyon verileri yarın belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının ilk verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

'deki değişim haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53 olarak gerçekleşmişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 33,90’a gerileyeceği öngörülüyor. Yaz aylarındaki artan harcama eğilimleri, ücret zamları ve bazı mal ve hizmetlerdeki fiyat ayarlamalarının enflasyon üzerinde etki etmesi bekleniyor.

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#Ekonomi
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