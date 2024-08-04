Temmuz ayı otomotiv ihracatı belli oldu! Birleşik Krallık'a, 457 milyon dolarlık ihracat

04 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:23

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv ihracatı temmuzda 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık, en fazla dış satım kaydedilen ülkeler arasında liderliğini korudu.

OTOMOTİVDE 3,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs- minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Temmuzda 457 milyon dolarlık ihracat yapılan Birleşik Krallık liderliğini korudu.

Almanya 377 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü sırada 288 milyon dolarlık ihracat ile Fransa yer aldı.