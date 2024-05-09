Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zamları netleşiyor! Ekonomi uzmanından kötü haber

09 May 2024 16:10 - Güncelleme : 09 May 2024 17:27

Memur ve memur emeklilerine Ocak ayındaki gibi Temmuz ayında da sosyal refah payının yansıtılmayacağını açıklayan Doç. Dr. Ekonomist Filiz Eryılmaz, zam oranları hakkında konuştu. Doç. Dr. Ekonomist Filiz Eryılmaz, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a yaptığı çarpıcı açıklamalarla Temmuz zam oranlarına dair beklentileri netleştirdi.

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NETLEŞİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Temmuz ayı zamları arasında "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti. Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağından diğer zam oranlarına da sosyal refah payı yansıtılmamış olacak.

Doç. Dr. Ekonomist Filiz Eryılmaz'a göre; Ocak ayındaki gibi Temmuz ayında sosyal refah payının yer almaması oranları beklentinin altını düşürecek. "Buna bir de Temmuz ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde zamlar beklenin altında kalabilir" diyen Eryılmaz, Haziran ayıyla beraber enflasyon oranlarında düşüş yaşanacağı beklentisini hatırlattı.

İşte Eryılmaz'ın o açıklamaları;

"Temmuz ayında zam oranlarına sosyal refah payı yansıtılmayacak. Memur ve memur emeklisine tıpkı Ocak ayındaki gibi toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak bilindiği gibi açıklamalara göre; enflasyon Temmuz ayında düşecek. Bu da demek oluyor ki zam oranları beklentinin altında kalacak. Öte yandan Bakanlıklar şuan tasarruflara yönelik politika izlediğinden emeklilerin beklediği seyyanen zam yansıtılmayabilir. Yani bu beklentilerin çok altında olan bir durum. Kamu harcamalarında da kısıtlamalara gidildi. Tüm bunların tablosuna baktığımızda zam oranları beklentinin altında kalabilir."