Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında market raflarında yer alan 37 ürünün 19’unda fiyat artışı yaşanırken, 17 üründe ise fiyatların gerilediğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:54

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, temmuz ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. İran-İsrail çatışmalarının başta üre olmak üzere gübre fiyatlarını yüzde 40'lara varan oranda artırdığını anımsatan Bayraktar, ateşkes ilan edilmesine rağmen söz konusu fiyatların yüksekliğini koruduğunu belirtti.

Bayraktar, temmuzda bir önceki aya göre DAP gübresinin yüzde 10,4, 20.20.0 kompoze gübresinin yüzde 8, amonyum sülfat gübresinin yüzde 2 ve kalsiyum amonyum nitrat gübresinin yüzde 1 arttığını ifade etti. Üre gübresinin yüzde 1,5 oranında düştüğü bilgisini veren Bayraktar, "Yıllık bazda üre gübresi yüzde 90, DAP gübresi yüzde 55, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 46, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 40 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 32 oranında artmıştır." ifadesini kullandı.

Mazot fiyatlarının ise aylık yüzde 9,3, yıllık yüzde 23,4 arttığına işaret eden Bayraktar, hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatının yıllık yüzde 34, süt yeminin ise yüzde 31 oranında yükseldiğini belirtti. Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği adına gübre başta olmak üzere tarımsal girdilere çiftçilerin erişimi konusunda tedbirler alınması gerektiğini anlattı.

Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

TEMMUZ AYI ÜRETİCİ-MARKET FİYATI DEĞİŞİMİ

Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görüldüğüne dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç takip etti. Karpuz 7,1 kat, patlıcan 4 kat, salatalık 3,8 kat, yeşil soğan 3,5 kat, havuç 3,4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 1 lira 18 kuruş olan karpuz markette 8 lira 42 kuruşa, 7 lira 50 kuruş olan patlıcan 29 lira 68 kuruşa, 6 lira olan salatalık 22 lira 52 kuruşa, 10 lira olan yeşil soğan 34 lira 76 kuruşa, 12 lira olan havuç 41 lira 13 kuruşa satıldı. Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün hem üreticide hem markette limon olurken fiyatı en fazla düşen ürün markette kabak, üreticide ise yeşil soğan olarak belirlendi. Temmuzda markette 37 ürünün 19'unda , 17'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi olmadı."

Temmuzda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 37,8 ile limon olduğu bilgisini veren Bayraktar, limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağının takip ettiğini belirtti. Bayraktar, markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 42,6 ile kabak olduğunu, bu fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğanın izlediğini kaydetti.

Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Temmuzda üreticide 29 ürünün 10'unda fiyat artışı 14'ünde görüldüğünü, 5 üründe fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 41,2 ile yeşil soğanda görüldüğünü ifade etti. Bayraktar, yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 41 ile karpuzun, yüzde 39,1 ile patatesin, yüzde 38,5 ile patlıcanın, yüzde 38,3 ile kabağın izlediğini vurguladı.

Üreticide en çok fiyat artışının yüzde 55,6 ile limonda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, bu artışı yüzde 29,6 ile yeşil mercimek, yüzde 27,5 ile sivri biber, yüzde 17,8 ile yumurta ve yüzde 13,1 ile kırmızı mercimeğin izlediğini belirtti.

Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

ÜRETİCİDE FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, kırmızı ve yeşil mercimek fiyatının yeni sezonda rekoltenin düşük olması nedeniyle yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivri bibere olan talebin artması bu üründe fiyatların yükselmesine sebep oldu. Patlıcan ve kabakta arzın artması fiyatların düşmesine yol açtı. Yumurta fiyatlarındaki artış arz ve talepteki değişimlerden kaynaklandı. Karpuzda arz artışının yanı sıra talebin düşük olması üreticide fiyatları düşürdü. Limonda depoda uzun süre beklemeden kaynaklı fire oranları yükseldi. Arzdaki azalmayla birlikte limon fiyatları arttı. Temmuz ayının ortalarında hasadın yoğunlaşmasıyla arz artışı patates fiyatlarını düşürdü. Yeşil soğandaki fiyat düşüşü talepteki azalmadan kaynaklandı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
ETİKETLER
#tarım
#fiyat artışı
#fiyat düşüşü
#türkiye ziraat odaları birliği
#Gübre Fiyatları
#Üretimin Maliyeti
#Tarım Girdileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.