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 | Bengü Sarıkuş

Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı. En fazla fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğalgaz ve ilgili aboneliklerde görülürken, yüzde 15,92’lik düşüşle en çok ucuzlayan ürün patates oldu.

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Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:23

ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 26,41 fiyat artışı görülen ve ilgili abonelikler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 15,92 azalışla oldu.

Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Temmuz ayında en fazla fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğalgaz ve ilgili aboneliklerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 15,92 azalışla patates oldu.

Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 19,71, toz kakao yüzde 15,85, sağlık sigortası yüzde 7,28, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yüzde 6,71, hastane hizmetleri yüzde 6,43 oldu.

Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler

En çok ucuzlayan bazı ürünler; kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 9,61, taze meyveler yüzde 8,75, kadın giyim yüzde 8,23, erkek giyim yüzde 6,98, çocuk giyim yüzde 6,1, tavuk eti yüzde 5,52 olarak gerçekleşti.

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#doğalgaz
#tüfe
#temmuz
#patates
#fiyatları
#Enflasyon
#Tüketici Ürünleri
#Ekonomi
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