Yeni engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı belli oldu! Zamlı rakamlar ortaya çıktı

16 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:37

Son dakika: En düşük emekli maaşının açıklanacağı saat belli oldu

Son dakika: En düşük emekli maaşının açıklanacağı saat belli oldu

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte maaş ve ücretlerde de değişiklik yaşandı. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı ve dul ve yetim maaşı alanlara müjde geldi. Temmuzdan sonra maaşlar arttı. Çalışanlar ve emekliler dışında birçok kesimin gelirlerinde yükselme oldu. Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte yeni zamlı maaşlar sıralandı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BELLİ OLDU

Dul ve yetim, engelli, evde bakım ve 65 yaş aylığı arttı.

Enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zammın yanı sıra sosyal yardımların da maaş tablosu netleşti.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener’in haberine göre, 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık maaş, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya çıktı.

Evde bakım desteği 7 bin 608 liradan yüzde 19.31'lik artışla 9 bin 77 liraya çıktı.

Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da 3 bin 338 lira oldu.

HASTA YARDIMLARI DA YÜKSELDİ

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 liralık yardım da 9 bin 77 liraya çıktı.

SED ödemeleri de yüzde 20.31'lik artışla;

Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya,

İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya,

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya yükseldi.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammına göre yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3 bin 930 TL,

yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7 bin 859 TL,

yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin ise en düşük 10 bin 39 TL maaş alması bekleniyor.

Yeni dul ve yetim aylığı tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinin ardından netleşecek.