Temmuz zammı tahminiyle emekli maaşı tablosu netleşti: İşte meslek meslek memur ve emekli maaşları

07 Haziran 2024 18:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:32

16 milyon 4A 4B 4C emeklisi temmuz 2024 maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 3,37 olarak açıklanmıştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyonun 3 Temmuz’da açıklanacağını söyleyerek Haziran’da yüzde 3 gibi bir enflasyon çıkarsa şayet SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yaklaşık yüzde 26 olacak dedi.

Ayrıca Erdursun Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emekli zammı yaklaşık yüzde 21 olacak diyerek tahminini paylaşmıştı.

YENİ HESAP

Hesaplamalara göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86’yı bulacak. 6 aylık enflasyon yüzde 25,86 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,44 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 20,04 Temmuz zammı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Uzmanların derlemesi ve kamuoyuna ulaşan haberlere göre, 6 aylık enflasyon beklentilere göre gerçekleşirse en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek. Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL seviyesinde olacak.

Memur

2024 Ocak: 32.860 TL

6 aylık (%19,57): 39.445 TL

Memur emeklisi

2024 Ocak: 14.740 TL

6 aylık (%19,57): 17.694 TL

MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

2024 Ocak: 48.414 TL

6 aylık (%19,57): 58.116 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

2024 Ocak: 34.217 TL

6 aylık (%19,57): 41.074 TL

Uzman Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 44.066 TL

6 aylık (%19,57): 52.897 TL

Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 39.763 TL

6 aylık (%19,57): 47.732 TL

Başkomiser 1/3

2024 Ocak: 48.675 TL

6 aylık (%19,57): 58.429 TL

Polis Memuru 8/1

2024 Ocak: 44.047 TL

6 aylık (%19,57): 52.874 TL

Uzman Doktor 1/4

2024 Ocak: 55.464 TL

6 aylık (%19,57): 66.579 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

2024 Ocak: 39.444 TL

6 aylık (%19,57): 47.349 TL

Mühendis 1/4

2024 Ocak: 49.415 TL

6 aylık (%19,57): 59.318 TL

Profesör 1/4

2024 Ocak: 71.806 TL

6 aylık (%19,57): 86.196 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TAHMİNİ

(OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Temmuz 2024'te emeklilerin alacağı zam oranın % 25 olduğu kabul edildiğinde

10.000 TL olan en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye

11.500 TL emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 14.375 TL'ye,

15.000 TL emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 18.750 TL'ye,

18.000 TL emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 22.500 TL'ye yükselecek.