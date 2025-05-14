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 | Bengü Sarıkuş

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

Emekli olunacak tarih, kıdem tazminatında ciddi fark yaratıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanlar için Temmuz 2025 sonrası emekli olmanın maddi anlamda daha çok kazandıracağını söyledi ve kıdem tazminatı şartlarını merak edenleri uyardı.

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Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:13

Emeklilik planlaması yapan vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan 'kıdem tazminatının üst sınırı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arayan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında kıdem tazminat farkı yüksekliğine dikkat çekti.


İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemediğini ifade eden Karakaş, kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığını söyledi.

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

TEMMUZDA KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR

01 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 döneminde 41.828,42 TL olan üst sınır, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükseldi.

01 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı ise bu şekilde hesaplanacak ve bulunan rakam 31.12.2025 gününe kadar geçerli olacak.

Tüm memurların temmuz ayında maaşlarının güncellenmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Karakaş, memurların maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümlerin esas alındığından bahsetti.

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞINA YÜZDE 17 ZAM

TÜFE'ye göre 4 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleştiğini ancak memur ve memur emeklilerinin bu oran üzerinde güncelleme alamayacağını vurgulayan Karakaş, "Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,94 oranındaki gerçekleşti. Toplu sözleşme faktörüyle birlikte nisan ayında toplamda yüzde 12,29 oranında güncelleme söz konusu oldu.. Geriye sadece mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kaldı. Merkez Bankası, 2025'in ilk enflasyon raporu paylaşımında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı ortadadır. Bu bağlamda temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına en az yüzde 15,5 en fazla yüzde 17 bandında bir güncelleme görünmektedir." dedi.

Son iki aylık veriyle kıdem tazminatı tavanının ortalama yüzde 16 civarında olacağını söyleyen Karakaş, bu hesaba göre kıdem tazminatı tavanın 46.655,43 TL’den 54.120 TL’ye yükseleceğini belirtti.

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

YENİ YILDA EMEKLİ OLACAK KİŞİNİN KIDEM TAZMİNATI HER YIL 7 BİN 465 LİRA ARTACAK

Karakaş'ın hesabına göre; yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 7 bin 465 TL civarında olacak.

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

68 BİN LİRA MAAŞ ALAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI OLARAK HER YIL İÇİN 46.655,43 LİRA ALACAK

Karakaş, "Örneğin 68 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 46.655,43 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Örnekteki özel sektör işçisinin tazminatı 30.06.2025 tarihi ve öncesinde emekli olması hâlinde 46.655,43 TL’den kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır." dedi.

Temmuz'a kadar beklemeyen her ay 7 bin lira kaybedecek! İsa Karakaş emekli olacakları uyardı

1 TEMMUZ İTİBARIYLA YÜKSELECEK

Kişinin 01.07.2025 tarihinden sonra emekli olması hâlinde ise tahmini 54.120 TL üzerinden hesaplama yapılacak.

HER AY 7 BİN 465 LİRA KAYBINIZ OLACAK

Temmuz ayından önce emekli olanların her ay 7 bin 465 TL civarında kayıpları olacağını ifade eden Karakaş, emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

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ETİKETLER
#memur maaşı
#memur emeklisi
#kıdem tazminatı
#Emeklilik Ikramiyesi
#Kıdem Tazminatı Şartları
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#Emeklilik Şartları
#Ekonomi
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