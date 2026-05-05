Temmuz’da kim, ne kadar maaş zammı alacak? Özgür Erdursun'dan 3 farklı senaryo

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:59
1
Nisan ayı enflasyonu

Nisan ayı enflasyonu 4,18 olurken emeklinin 4 aylık enflasyon farkı 14,64, memur ve memur emeklisinin ise 10,51 oldu. Gözler temmuz ayında alınacak zam oranına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kime ne kadar zam yapılacağı hakkında net hesaplama paylaştı.

2
memur ve memur emeklisi zam

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayı enflasyonu 4,18 olurken emeklinin 4 aylık enflasyon farkı 14,64, memur ve memur emeklisinin ise 10,51 oldu. Temmuz zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tüm senaryolara Temmuz ayında kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.
 

3
3 FARKLI SENARYO İÇİN ZAM HESABI

Yılın ilk 4 ayında oluşan yüzde 14,64’lük enflasyon farkı kesinleşti. Erdursun,  önümüzdeki ayların eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 16, 17 ve 18 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak yeni maaşları hesapladı.
 

4
4 aylık enflasyona göre artışlar

Ocak–Nisan dönemini kapsayan yüzde 14,64’lük enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 22 bin 928 TL’ye yükseliyor. Aynı oranla;
 

5
emeklinin geliri

25 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 28 bin 660 TL’ye,
30 bin TL maaş alanın 34 bin 392 TL’ye,
40 bin TL maaş alanın 45 bin 856 TL’ye,
50 bin TL maaş alanın ise 57 bin 320 TL’ye çıktı.
100 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni geliri ise 114 bin 640 TL olarak hesaplandı.
 

6
6 AYLIK ENFLASYON SENARYOLARI

Temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon için üç farklı senaryo öne çıkıyor:


 

7
YÜZDE 16 ENFLASYON FARKI

En düşük maaş 23 bin 200 TL olurken, 30 bin TL maaş 34 bin 800 TL’ye, 50 bin TL maaş 57 bin 999 TL’ye, 100 bin TL maaş ise 115 bin 999 TL’ye yükseliyor.

8
YÜZDE 17 ENFLASYON FARKI OLURSA

20 bin TL’lik maaş 23 bin 400 TL’ye çıkarken, 30 bin TL 35 bin 100 TL’ye, 50 bin TL 58 bin 500 TL’ye, 100 bin TL ise 117 bin TL’ye ulaşıyor.
 

9
YÜZDE 18 ENFLASYON FARKI

En düşük maaş 23 bin 600 TL’ye yükselirken, 30 bin TL 35 bin 400 TL’ye, 50 bin TL 59 bin TL’ye, 100 bin TL maaş ise 118 bin TL’ye çıkıyor.
 

10
TEMMUZ ZAMMI İÇİN GÖZLER SON İKİ AYDA

Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş artışı da kesinlik kazanacak. Erdursun tarafından yapılan hesaplamalar, enflasyonun yüzde 16 ila 18 aralığında gerçekleşmesi durumunda maaşlarda kademeli artışların oranı hakkında fikir veriyor.

