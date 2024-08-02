Temmuzda otomobil satışlarında o marka sürpriz yaptı! İlk sıraya yerleşti

02 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:13

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

Temmuz ayı otomobil satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayı verilerini duyurdu. İlk 7 ayda durgun performans sergileyen otomotiv sektörü satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet oldu. İşte temmuzda en çok satan araç markaları.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL

Daralan otomobil pazarında en çok satan marka ve modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını açıkladı. Emre Özpeynirci ODMD'nin verilerini derledi.

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu. Yılın 7 ay sonunda ise pazar %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYININ SATIŞ LİDERİ VOLKSWAGEN

Temmuz ayının satış lideri Volkswagen oldu.

Fiat ikinci sıraya yerleşti.

Onu üçüncü sırada Chery izledi.

7 ayın lideri Renault 4'üncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TOGG

Temmuz ayında Türkiye'de 5735 elektrikli otomobil satıldı.

Togg, bin 277 adetle en fazla satılan elektrikli otomobil olarak zirveye yerleşti.

Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 248 Togg satıldı, pazar payı is yüzde 4,44 oldu.

Türkiye'de en çok satan elektrik otomobiller şöyle:

TOGG: 1.227

BMW: 510

TESLA: 420

KGM-SSANYONG- 435

MERCEDES: 428

HYUNDAI: 382

MG: 311

VOLVO: 161