Temmuzda otomobil satışlarında o marka sürpriz yaptı! İlk sıraya yerleşti
Temmuz ayının en çok satan otomobilleri sıralandı. Listeye 40 otomobil girdi. Bu ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet oldu. İşte temmuz ayının en çok satanları listesinde yer alan Fiat, Volkswagen, Renault, TOGG gibi 40 otomobil sıralaması.
Temmuz ayı otomobil satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayı verilerini duyurdu. İlk 7 ayda durgun performans sergileyen otomotiv sektörü satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet oldu. İşte temmuzda en çok satan araç markaları.
TEMMUZ AYINDA EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL
Daralan otomobil pazarında en çok satan marka ve modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını açıkladı. Emre Özpeynirci ODMD'nin verilerini derledi.
Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu. Yılın 7 ay sonunda ise pazar %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.
TEMMUZ AYININ SATIŞ LİDERİ VOLKSWAGEN
Temmuz ayının satış lideri Volkswagen oldu.
Fiat ikinci sıraya yerleşti.
Onu üçüncü sırada Chery izledi.
7 ayın lideri Renault 4'üncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TOGG
Temmuz ayında Türkiye'de 5735 elektrikli otomobil satıldı.
Togg, bin 277 adetle en fazla satılan elektrikli otomobil olarak zirveye yerleşti.
Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 248 Togg satıldı, pazar payı is yüzde 4,44 oldu.
Türkiye'de en çok satan elektrik otomobiller şöyle:
TOGG: 1.227
BMW: 510
TESLA: 420
KGM-SSANYONG- 435
MERCEDES: 428
HYUNDAI: 382
MG: 311
VOLVO: 161