Temu açıldı mı, sipariş alt limiti ne kadar oldu? 2026 Temu’dan verilecek siparişlerde yeni dönem başlıyor

Türkiye’de üretimi olmayan veya bulunmayan ürünler, Çin’de uygun fiyatlara satılabiliyor. 30 Euro altı alışverişlerde basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılmasının ardından Türkiye’ye gönderimlerini durduran Temu, yeni bir şirket kurarak ithalatçı oldu. Yeni hayata geçirilen sistemle birlikte vergiler, sipariş sırasında ödenecek. Ürünler, alışveriş yapacak kişiyi uğraştırmadan doğrudan kapıya teslim edilecek. Bu yenilikle beraber kullanıcıların aldığı ürünlerin tüm gümrük işlemleri kullanıcılar tarafından değil, yeni kurulan şirket adına yapılıyor. Müşteriler, vergilerini alışveriş sırasında ödeyerek siparişini oluşturuyor. Gelen ürünler ise gümrükten WhaleCo şirketi aracılığıyla alınarak adreslere gönderiliyor. Peki Temu açıldı mı, sipariş veriliyor mu? İşte, yeni sipariş sistemine ilişkin bilgiler…

TEMU AÇILDI MI, ALIŞVERİŞ YAPILIYOR MU?

6 Şubat’ta yapılan yeni düzenlemeyle beraber 30 Euro altındaki ürünler için basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırılmıştı. Çin merkezli e-ticaret firması ise yeni düzenlemeyle harekete geçerek WhaleCo adlı bir şirket kurarak Türkiye’de kapatılan yurt dışı alışverişlerini yeniden açtı.

Şirketleşen platform, ithalatçı olarak gümrük işlemlerini kendi yaparken vergisiz alışveriş sırasında ödenen ürünler gümrük süreçleriyle uğraşmadan teslim edilecek. Özetle ürünler artık bireysel ithalat yerine ticari ithalat kategorisinde Türkiye’ye gelecek. Sipariş verenler gümrük işlemi veya ek bir belge hazırlamadan siparişlerini oluşturabilecek.

TEMU SİPARİŞ ALT LİMİTİ 2026 NE KADAR OLDU?



Kullanıcılar, aldığı ürünlerin tüm gümrük işlemlerini kullanıcılar tarafından değil, bu şirket adına yapacak. Müşteriler alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişlerini tamamlayacak. Gelen ürünler, gümrükten WhaleCo şirketi aracılığıyla alınarak adreslere gönderilecek. Platformun yeni yaptığı düzenlemede ise yeni bir alt limit uygulaması bulunuyor. Sepet tutarı alt limiti 580 liranın altında kalırsa işleme alınmıyor. 580 lira ve üzerindeki siparişler, şimdilik oluşturulabiliyor.

YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Özellikle son yıllarda oldukça popüler olan e-ticaret platformu Temu, yeni düzenlemeyle beraber Türkiye’de yeniden faaliyete geçti. Yeni kurulan ithalatçı firma üzerinden siparişleri teslim etmeye hazırlanan firmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.