Temu hakkında 50 bin şikayet! Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 10 milyon kişinin T.C. kimlik numarası sistemde

Son dönemlerin en çok alışveriş yapılan Çinli e-ticaret alışveriş sitesi Temu hakkında yaklaşık 50 bin şikayet geldi. Türkiye'de henüz temsilcilik açmayan Temu, bir de verileri depolayınca Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen halen Türkiye'ye temsilci atamayan Temu'nun, 10 milyonu aşkın kişinin kimlik verisini elinde bulundurduğu öğrenildi. Bu sayı yeni alışverişlerle her geçen gün artarken, uzmanlar da Türkiye'de yerleşik olmayan bir firma tarafından milyonlarca kimlik verisine ulaşılmasının ülke güvenliği açısından risk oluşturabileceği dikkat çekiyor.

VERİ SIZINTISI ENDİŞESİ

Türkiye'de henüz temsilcilik açmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde peş peşe uyarılar alan Temu'yla ilgili şimdi de "veri sızıntısı" endişesi gündeme geldi. Tüketicilerden alışveriş öncesinde kimlik numarası istenmesi, vatandaşların şikayetlerine neden oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇİYOR

Şikayet siteleri üzerinden durumu yazan vatandaşlar, bir yandan da Ticaret Bakanlığı üzerinden şikayetlerini iletmeye başladı. Şikayetlerin sayısının 50 bini aştığı öğrenilirken, bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatacağı öğrenildi.