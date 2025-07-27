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 | Bengü Sarıkuş

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Çinli alışveriş devi zor günlerden geçiyor. ABD piyasasında büyüme hedefi olan ve Amazon'u alt etmek isteyen Temu, Amerikan tedarikçiler tarafından reddedildi.

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Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 15:34

Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik sıkı önlemlerinin ardından, Temu'nun çevrimiçi perakende işini yeniden yapılandırmak için ABD'li tedarikçiler bulma çabaları, Amazon'un pazarındaki hakimiyeti nedeniyle sekteye uğradı.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Çinli PDD Holdings'e ait e-ticaret platformu, son toplantılara aşina olan iki kişiye göre, ABD'li şirketler ve satıcılar tarafından Amazon'da sunulanlardan daha ucuz markalı ürünler sunamayacağı konusunda uyarıldı. Büyük bir üçüncü taraf satıcının bir yöneticisi, “Onlara aynı ürünlerle Amazon'u alt edemeyeceklerini, ürünlerin önemli ölçüde farklı olması gerektiğini söyledik.” dedi.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Bu görüşmeler, Trump yönetiminin, gümrük vergisi ödemeden Çin'den doğrudan ucuz mallar ithal etmesine izin veren sözde minimis muafiyetini kaldırmasının ardından iş modelini yeniden düzenlemeye çalışan Temu için bir darbe oldu.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Pazar istihbarat şirketi Sensor Tower'a göre, Temu'nun işi gümrük vergisi değişikliklerinin ardından durma noktasına geldi ve ABD uygulamasındaki aylık aktif kullanıcı sayısı Mart ile Temmuz ortası arasında yüzde 54 düşüşle 37 milyona geriledi.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

1.4 MİLYAR DOLARLIK REKLAM YETMEDİ

Analistler, kullanıcı sayısındaki düşüşün, şirketin ABD'deki harcamalarını durdurma kararından kaynaklandığını ve bunun da etkileşimin keskin bir şekilde azalmasına yol açtığını belirtti. Şirket, Haziran ayı sonunda reklamlara yeniden başladı.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Morgan Stanley'e göre, Temu geçen yıl sadece Facebook ve Instagram'da reklamlara yaklaşık 1.4 milyar dolar harcadı.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Çinli perakendeci, Amazon ve diğer büyük ABD perakendecileriyle doğrudan rekabet etmeye çalıştığı batı pazarlarına yönelik yaklaşımında bir değişiklik yaparken, reklam harcamalarını askıya aldı.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Bir üçüncü taraf satıcı yöneticisi, Temu'nun satıcılara, platformunda listelenmeye değer olduğuna ikna etmek için daha düşük ücretler de dahil olmak üzere teşvikler sunduğunu söyledi. Ancak bu kişi, Çinli şirkete Amazon'un daha düşük fiyatla rekabet edeceği konusunda uyarıda bulunduklarını da belirtti.

Temu hüsrana uğradı! Reklam durdu, kullanıcı sayısı çakıldı

Amazon ve satıcıları arasında anlaşmaları müzakere eden danışman Martin Heubel, “PDD, önümüzdeki beş yıl içinde pazar payı kazanmak için her yıl milyarlarca dolar kaybetmeye razı olmadığı sürece, daha akıllı davranmak zorunda kalacak” dedi.

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ETİKETLER
#e-ticaret
#reklam
#amazon prime video
#Temu
#Çin Ithalatı
#Abd Pazarı
#Ekonomi
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