TEMU kapatılacak mı? Sosyal medyada gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada 'TEMU'ya erişim engeli getirileceği' yönündeki iddialar gündeme oturdu. İddiaya dayanak olarak ise 1 Nisan'da yürürlüğe giren yönetmelik gösterildi. Peki TEMU gerçekten kapatılıyor mu? İşte detaylar...

Çin'in e-ticaret platformu TEMU hakkında ortaya atılan iddialar gündeme oturdu. Sosyal medyada 'TEMU'ya erişim engeli getirileceği' yönündeki iddialar hızla yayıldı. Binlerce kişinin alışveriş yaptığı TEMU'nun ülkemizde kullanılamayacağı iddiaları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki TEMU kapatılacak mı? İşte yanıtı...

TEMU KAPATILACAK MI?

Mynet'in Ticaret Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti. Özellikle ucuz olduğu için Türkiye'de çok fazla tercih edilen TEMU, giyimden ev aletlerine teknolojik ürünlerden araç içi kullanım destek ekipmanlarına oyuncaklardan ayakkabıya birçok üründe çeşitlilik sunuyor. TEMU aynı zamanda da sosyal medyada yaptığı reklamlarla kısa sürede büyük bir bilinilirlik sağladı.