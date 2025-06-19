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 | Bengü Sarıkuş

TEMU yeni hamlesini yaptı! Türkiye'de 1 günde teslimat

Çin merkezli alışveriş devi TEMU, Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını duyurdu. Türk kullanıcılar için 1 günde sipariş gönderimi veren TEMU faturalandırmayı da İstanbul'daki operasyon üssünden yürütecek.

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TEMU yeni hamlesini yaptı! Türkiye'de 1 günde teslimat
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 09:58

Çin merkezli TEMU, Türkiye pazarına da resmen adım attı. Şirket, yerelleşme stratejileri çerçevesinde Türkiye'den sipariş gönderimi yapacağını ve Türkiye merkezli faturalandırmaya geçeceğini duyurdu. TEMU, İstanbul'daki operasyon üssüyle birlikte "1 iş gününde teslimat" dönemini başlatıyor.

TEMU yeni hamlesini yaptı! Türkiye'de 1 günde teslimat

TÜRKİYE İÇİNDEN FATURALANDIRMA

2024 yılının son çeyreğinden itibaren ödemeleri İrlanda-Dublin merkezli yapı yerine Türkiye'de kurulan bir şirket aracılığıyla gerçekleştiren TEMU, bu adımıyla vergi yükünü de optimize etti. Türk kullanıcılar, artık siparişlerinin ödemesini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapacak ve faturalarını da buradan alacak.

TEMU yeni hamlesini yaptı! Türkiye'de 1 günde teslimat

DEPO SAYESİNDE SİPARİŞLERİ YURT İÇİNDEN GÖNDERİLECEK

Sadece Türkiye değil, daha önce ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla lokal depo sistemine geçti. Türkiye'de kurduğu depo sayesinde siparişler artık doğrudan yurt içinden gönderilecek. Bu da hem maliyet avantajı, hem de teslimat süresinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

TEMU yeni hamlesini yaptı! Türkiye'de 1 günde teslimat

'ARTIK TÜRKİYE'DEYİZ' DEDİ

Pazara girişini çeşitli promosyonlarla destekleyen TEMU, ilk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçenekleri sunuyor. Mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda "Artık Türkiye'deyiz" sloganı dikkat çekti.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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