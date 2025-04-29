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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Temu’dan şok hamle: ABD'de fiyatlar arttı, yüzde 145 zam geldi

Çin merkezli dev e-ticaret platformu Temu, ABD’ye gönderilen ürünler için 'ithalat ücreti' adı altında yaklaşık yüzde 145 oranında ek maliyet getirmeye başladı.

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Temu’dan şok hamle: ABD'de fiyatlar arttı, yüzde 145 zam geldi
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 15:40

Ticaret savaşları tüm hızıyla sürerken, ülkeler yalnızca geleneksel gümrük tarifeleriyle değil, dijital ticaret kanalları üzerinden de karşı hamleler geliştirmeye başladı. Son olarak, ABD'nin yeni gümrük düzenlemelerine Çin merkezli e-ticaret devi Temu’dan dikkat çeken bir cevap geldi.

ABD'Lİ TÜKETİCİLERE YÜKSEK ZAM

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği ithalat tarifelerinin ardından Temu, Amerikan müşterilerine yönelik ürün fiyatlarında ciddi artışlara gitti. Platformda bazı ürünlerin fiyatları yüzde 130 ila yüzde 150 oranında zamlanarak, maliyetlerinin iki katını aşan seviyelere ulaştı. Bu durum, e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde Amerikalı tüketicilerin cebini doğrudan etkileyen yeni bir maliyet dalgası oluşturdu.

Temu’dan şok hamle: ABD'de fiyatlar arttı, yüzde 145 zam geldi

Temu, nisan ayının başlarında yaptığı açıklamada, küresel ticaret politikalarındaki değişiklikler ve yeni tarifeler doğrultusunda fiyat ayarlamalarına gideceğini duyurmuştu. Şirket, bu adımın zorunlu bir güncelleme olduğunu belirtmişti.

Bu gelişme, dijital platformların da ticaret savaşlarının bir parçası haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Tarife savaşlarının önümüzdeki dönemde diğer küresel e-ticaret aktörlerini de benzer adımlar atmaya zorlayabileceği tahmin ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Temu neden çok ucuz?
Temu'ya göre, sitedeki ürünler çok ucuz çünkü her ürün doğrudan alıcılardan satıcılara gidiyor. İkisi arasında hiçbir şey olmadan, Temu fiyatları düşürebiliyor. Ancak, üçüncü taraf satıcıların kullanımı bazılarının Temu'nun etik değerlerini sorgulamasına neden oldu.
ETİKETLER
#e-ticaret
#E-ticaret Platformları
#Çin-abd Gerilimi
#Temu
#Çin-abd Ilişkileri
#Ekonomi
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