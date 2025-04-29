Temu’dan şok hamle: ABD'de fiyatlar arttı, yüzde 145 zam geldi

Ticaret savaşları tüm hızıyla sürerken, ülkeler yalnızca geleneksel gümrük tarifeleriyle değil, dijital ticaret kanalları üzerinden de karşı hamleler geliştirmeye başladı. Son olarak, ABD'nin yeni gümrük düzenlemelerine Çin merkezli e-ticaret devi Temu’dan dikkat çeken bir cevap geldi.



ABD'Lİ TÜKETİCİLERE YÜKSEK ZAM

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği ithalat tarifelerinin ardından Temu, Amerikan müşterilerine yönelik ürün fiyatlarında ciddi artışlara gitti. Platformda bazı ürünlerin fiyatları yüzde 130 ila yüzde 150 oranında zamlanarak, maliyetlerinin iki katını aşan seviyelere ulaştı. Bu durum, e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde Amerikalı tüketicilerin cebini doğrudan etkileyen yeni bir maliyet dalgası oluşturdu.

Temu, nisan ayının başlarında yaptığı açıklamada, küresel ticaret politikalarındaki değişiklikler ve yeni tarifeler doğrultusunda fiyat ayarlamalarına gideceğini duyurmuştu. Şirket, bu adımın zorunlu bir güncelleme olduğunu belirtmişti.



Bu gelişme, dijital platformların da ticaret savaşlarının bir parçası haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Tarife savaşlarının önümüzdeki dönemde diğer küresel e-ticaret aktörlerini de benzer adımlar atmaya zorlayabileceği tahmin ediliyor.