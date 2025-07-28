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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret şirketi Temu'yu yasa dışı ürünlerle yeterince mücadele etmemekle suçladı. Avrupa Komisyonu'nun bulduğu kritik bulgular üzerine denetimler sıklaştı. Alışveriş yapanları etkileyecek sonuçları olacak mı? İşte detaylar...

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Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:56

, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular elde edildiğini açıkladı.

Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi

Açıklamada, Temu'nun AB kuralları kapsamında yasa dışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi

TEMU YETERİNCE ÖNLEM ALMAMAKLA SUÇLANDI

"Kanıtlar, AB'deki tüketicilerin platformda yasa dışı ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir." denilen açıklamada, Temu'nun Ekim 2024 tarihli risk değerlendirmesinin de hatalı olduğu belirtildi. Açıklamada, Temu'nun yasa dışı ürünlerin yayılmasına karşı yeterince önlem almadığı ifade edildi.

Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi

Öte yandan, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

Temu'ya şok suçlama! Yasaklı ürün alarmı verildi

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

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ETİKETLER
#para cezası
#dijital hizmetler yasası
#ab komisyonu
#Temu
#Dsa
#Yasa Dışı Ürünler
#Ekonomi
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