TEPAV açıkladı! Gıda enflasyonu 11 ayın en yüksek seviyesinde: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Şubat 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini paylaştı. TEPAV Gıda Fiyat Endeksi, Şubat 2025’te Ocak ayına göre yüzde 3,70 artarak yılın ilk iki ayında gıda enflasyonunu Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Şubat 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini yayımladı. TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,70 oranında yükselerek Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gıda enflasyonuna dair farklı kuruluşların hesaplamaları da dikkat çekti. Türk-İş’in açıkladığı mutfak enflasyonu yüzde 5,39 olurken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) kapsamında gıda fiyatlarında yüzde 2,55’lik bir artış kaydedildi. Yıllık bazda ise TEGE yüzde 30,8, Türk-İş mutfak enflasyonu yüzde 43,5 ve İTO ÜGE yüzde 42,4 seviyesinde gerçekleşti.

ŞUBAT AYININ DİKKAT ÇEKEN FİYAT HAREKETLERİ

Sebze ve meyve fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, en büyük fiyat düşüşü karnabaharda gerçekleşti. Bunu kıvırcık ve kırmızı lahana takip etti. Öte yandan, nar, kabak ve portakal fiyatlarında önemli artışlar gözlendi.



Taze sebze ve meyve dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı balık, kağıtlı şeker ve yufkada görüldü. Buna karşılık, çay, hazır kahve ve ay çekirdeği fiyatlarında düşüş yaşandı.