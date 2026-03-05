Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Tera Bank, 2025 Yılını rekor ölçekte büyüyen finansal performansla tamamladı

Tera Bank, 2025 yılını güçlü bir büyüme ivmesiyle tamamladı. Yatırım bankacılığındaki uzmanlığını Türkiye’nin üretim ve yatırım kapasitesini destekleyen bir yaklaşım ile birleştiren Tera Bank, yılı stratejik açıdan önemli bir yükseliş dönemi olarak geride bıraktı.

05.03.2026
05.03.2026
15:57

2025 boyunca yatırım bankacılığı odaklı stratejisini kararlılıkla sürdüren Tera Bank, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koydu. Aktif büyüklüğün 10 kattan fazla artarak yaklaşık 28 milyar TL’ye ulaşması, Tera Bank’ın ülkenin yatırım ve üretim gücünü destekleme iradesinin güçlü bir göstergesi oldu. Özkaynakların yaklaşık 8 milyar TL seviyesine yükselmesi, uzun vadeli finansal dayanıklılığı güçlendiren önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

KREDİ PORTFÖYÜNDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Kredi portföyündeki etkileyici ivme, Tera Bank’ın ekonominin üretken alanlarında güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu daha da ileriye taşıdı. Gayri nakdi kredilerde %164, nakdi kredilerde %760 büyüme, reel sektörün ihtiyaç duyduğu esneklik ve finansal kapasiteyi sunma konusundaki kararlılığın somut bir yansıması oldu. Yıl sonunda net kârın 4 milyar TL’nin üzerine çıkması, Tera Bank’ın ölçek ve faaliyet hacmi açısından önemli bir başarıya işaret etti.

Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“2025 bizim için sadece hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olmadı; Tera Bank olarak ölçeğimizi büyüttüğümüz, gücümüzü sağlam bir zemine oturttuğumuz gerçek bir dönüm noktası oldu. Teknolojimize yatırım yaptık, odağımızı netleştirdik ve Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan her fikrin yanında durmaya devam ettik.

Yeni nesil yatırım bankacılığı anlayışımız; birlikte çalıştığımız şirketlerde, girişimlerde, KOBİ’lerde ve yatırımcılarda güçlü bir karşılık buldu. Bu başarıyı tek başımıza değil, birlikte yol yürüdüğümüz iş ortaklarımızla yakaladık. Birlikte ürettik, birlikte büyüdük. 2026’da da üreten, geliştiren ve teknolojiye yatırım yapan herkesle omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz.”

FİKİRLERİ BÜYÜTEN YENİ NESİL BANKACILIK

2026’da Tera Bank, finansmanı yalnızca bir kaynak olarak değil; vizyonu büyüten, potansiyeli ortaya çıkaran bir değer olarak konumlandırmayı sürdürecek. Türkiye’nin üretim, inovasyon ve yatırım kapasitesini geliştiren dinamiklerine rehberlik eden, ölçeklenme yolculuklarını destekleyen bir finansal ortak olma hedefi ile yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.

