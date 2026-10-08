TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması sonrasında fon ödemelerine ilişkin bilgilendirme yaptı. TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapan Yılmaz, 43 bin 643 yatırımcı için 8 Ekim perşembe gününü işaret etmişti. İlk aşamada ödeme yapılacak fonlar belli olurken yatırımcılara yapılacak ödemeler hazine kaynaklarından değil, fonların kendi varlıkları ve ilgili hesaplarda biriken tutardan karşılanacak. TERA, Pusula, Hedef, Atlas gibi fonlardan ödeme bekleyenler ise son gelişmelere odaklandı. Dağıtımlarda genel ilke olarak yatırımcıların fonlardaki payları esas olacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülen tasfiye sürecinin altı ay sürmesi bekleniyor. Peki TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS FON ÖDEMELERİ YATTI MI?

SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Tasviyesi tamamlanan için ödeme takvimi belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tarafından yapılan duyuruya göre mutabakatı tamamlanan yatırıcımların net yatırım tutarları MKK tarafından hesaplanıyor. Yapılan açıklamaya göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas gibi hisse ödeme takvimi henüz belli olmadı. Ödeme tutarları ve sıralamasına ilişkin ayrıntıların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kısa sürede netlik kazanacak.

A1 Capital, Bulls ve Pardüs olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlarken bu kapsamda bulunan 17 fonun ödemeleri bugün (8 Ekim) yapılacak.

TOPLAM 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

Fonlardan 125'inin tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası, Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiyesini ise İş Bankası yürütecek. Tasfiye sürecinin yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında olacak.

Tasfiye halindeki fon sayısı 131. Bu rakam toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabilecek. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor.