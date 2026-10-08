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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:53

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan duyuruya göre mutabakatı tamamlanan yatırımcıların net yatırım tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak. Fon soruşturmasında mağduriyet yaşanmaması için ödemeler 1 milyon liranın altında ise tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan takvime göre yatırım fonlarında ilk ödeme günü bugün başladı. 17 fondaki toplam 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapılacak. Peki TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon ödemeleri yattı mı, yatacak mı? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı fon soruşturması sonrasında fon ödemelerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Genel Kurulu’nda açıklama yapan Yılmaz, 43 bin 643 yatırımcı için 8 Ekim perşembe gününü işaret etmişti. İlk aşamada ödeme yapılacak fonlar belli olurken yatırımcılara yapılacak ödemeler hazine kaynaklarından değil, fonların kendi varlıkları ve ilgili hesaplarda biriken tutardan karşılanacak. TERA, Pusula, Hedef, Atlas gibi fonlardan ödeme bekleyenler ise son gelişmelere odaklandı. Dağıtımlarda genel ilke olarak yatırımcıların fonlardaki payları esas olacak. İş Bankası ve tarafından yürütülen tasfiye sürecinin altı ay sürmesi bekleniyor. Peki TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS FON ÖDEMELERİ YATTI MI?

SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Tasviyesi tamamlanan için ödeme takvimi belli oldu.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tarafından yapılan duyuruya göre mutabakatı tamamlanan yatırıcımların net yatırım tutarları MKK tarafından hesaplanıyor. Yapılan açıklamaya göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

TERA, Pusula, Hedef, Atlas gibi hisse ödeme takvimi henüz belli olmadı. Ödeme tutarları ve sıralamasına ilişkin ayrıntıların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kısa sürede netlik kazanacak.

A1 Capital, Bulls ve Pardüs olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlarken bu kapsamda bulunan 17 fonun ödemeleri bugün (8 Ekim) yapılacak.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

TOPLAM 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

Fonlardan 125'inin tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası, Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiyesini ise İş Bankası yürütecek. Tasfiye sürecinin yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.  Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında olacak.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

Tasfiye halindeki fon sayısı 131. Bu rakam toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabilecek. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor.

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon (hisse) ödemeleri yattı mı, ödeme takvimi belli oldu mu?

 

ETİKETLER
#TBMM
#Cevdet Yılmaz
#ziraat bankası
#Tera
#Pusula
#Ekonomi
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