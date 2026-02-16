TES rafa mı kalktı? Uzman isimden çok kritik tamamlayıcı emeklilik açıklaması

45 YAŞ SINIRI

Öncelikle mevcut durumu ve şu ana kadarki gelişmeleri özetleyelim. Otomatik katılım sisteminde, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında prim kesiliyor. Yeni işe başlayanlar için OKS’ye giriş zorunlu olmakla birlikte isteyen sistemden ayrılabiliyor. TES’te ise yeni işe giren veya halihazırda çalışmaya devam eden 45 yaş ve altındaki herkesin zorunlu olarak TES’e dahil edilmesi ve ücretlerinden kesinti yapılması gerekecek.

Buna ilişkin hazırlanan taslağa göre, TES’e geçilirse işverenden de zorunlu prim kesintisi yapılacak. Başlangıçta işverenden yapılacak kesintinin düşük tutulması, zamanla kesinti oranının artırılması öngörülüyor.