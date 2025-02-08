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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların elektrik faturalarındaki artıştan dolayı özel tarife uygulamasını talep etti ve eski elektrik fiyatlarının geçici olarak uygulanmasını önerdi.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 12:28

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların elektrik faturalarında yaşadığı maliyet yüküne dikkat çekerek, özel bir tarife uygulanması gerektiğini vurguladı.


 

ESNAFA ELEKTRİKTE "ÖZEL TARİFE" TALEBİ

Palandöken, enerji tasarrufunun ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ancak bazı sektörlerde elektrik kullanımını kısıtlamanın mümkün olmadığını belirtti. "Buzdolabındaki gıdaları muhafaza etmek, sanayi üretiminde kullanılan makineleri çalıştırmak veya dükkân vitrinlerini aydınlatmak zorunluluk. Bu gibi alanlarda elektrikten tasarruf etmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Tasarruflu cihazların kullanımının bile yüksek maliyetleri engelleyemediğine dikkat çeken Palandöken, esnaf ve sanatkârlar için daha uygun fiyatlı bir elektrik tarifesi belirlenmesi gerektiğini söyledi. Elektrik fiyatlarının düşürülmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı hafifleteceğini vurgulayan Palandöken, eski tarifelerin belirli bir süre yeniden uygulanması çağrısında bulundu.

TESK Başkanı, bu düzenlemenin hayata geçirilmesinin hem küçük işletmelerin sürdürülebilirliği açısından hem de ekonomideki genel dengelerin korunması bakımından önemli bir adım olacağını belirtti.

 

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#Ekonomi
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