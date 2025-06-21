TESK Başkanı Palandöken’den araç muayenesinde alınan komisyonlara tepki: “Alınan ücretler iade edilmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayenelerinde kredi kartıyla yapılan ödemelerde kesilen komisyonlara sert tepki gösterdi. Vatandaştan haksız yere alınan bu ek ücretlerin iade edilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, denetimlerin sıklaştırılması çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayenesinde kredi kartıyla yapılan ödemelerden alınan komisyonlara sert tepki gösterdi. Bu uygulamanın hukuki bir dayanağının olmadığını vurgulayan Palandöken, vatandaşlardan 150 ila 200 TL arasında değişen komisyon ücretlerinin alınmasının yasalara aykırı ve adaletsiz olduğunu ifade etti.

Palandöken, araç muayene ücretlerinin her yıl artmasının esnafı ve vatandaşı ekonomik açıdan zorladığını belirterek, “Bu yıl nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyona yaklaştı. Ticari araç sahipleri, her yıl düzenli muayene yaptırmak zorunda. Sürekli artan ücretler özellikle ulaşım sektöründeki esnafımızı ciddi şekilde zorluyor” dedi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hiçbir sektörde komisyon alınmadığını hatırlatan Palandöken, “Bir bakkaldan ekmek aldığınızda komisyon ödemiyorsunuz. Ancak araç muayenesinde kartla ödeme yapan vatandaştan ek ücret istenmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"KOMİSYONLAR İADE EDİLMELİ, DENETİMLER ARTMALI"

Araç muayenesinde uygulanan komisyonların açıkça haksızlık olduğunu belirten Palandöken, bu bedellerin vatandaşlara geri ödenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca ödemelerde alınan ek ücretlerin randevu aşamasında belirtilmemesini eleştiren Palandöken, “Vatandaş bu ek ödemeyi ancak ödeme anında öğreniyor. Bu şeffaflıktan uzak bir uygulamadır. Denetimler artırılmalı, mağduriyetler giderilmeli” çağrısında bulundu.

2025 yılı için güncellenen muayene ücretlerine de değinen Palandöken, binek araçlar için 2.620,80 TL, otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalar için 3.543,60 TL, motosiklet ve traktör gibi araçlar için ise 1.334,40 TL ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu yüksek ücretlerin üzerine bir de komisyon bedeli yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Palandöken, adil ve şeffaf bir hizmet anlayışının gereği olarak bu uygulamanın sona erdirilmesini istedi.