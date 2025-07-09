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 | Bengü Sarıkuş

TESK uyardı: Sigara satışı sona erebilir!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara firmalarının uygulamaları nedeniyle bakkal, büfe ve tekel bayilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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TESK uyardı: Sigara satışı sona erebilir!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:46

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye genelinde bakkal, büfe ve tekel bayileri sigara firmalarının haksız uygulamaları nedeniyle büyük bir çıkmazla karşı karşıya. Sigara fiyatlarına yapılacak zamların önceden belli olmasına rağmen üretici firmaların yeterli ürün tedarik etmemesi ve kredi kartı ile satışlara getirdikleri kısıtlamalar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor" dedi.

TESK uyardı: Sigara satışı sona erebilir!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara firmalarının uyguladığı satış politikalarının artık kabul edilemez bir noktaya geldiğini belirtti. Sigara satışında esnaf ile vatandaşın karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Türkiye genelinde bakkal, büfe ve tekel bayileri sigara firmalarının haksız uygulamaları nedeniyle büyük bir çıkmazla karşı karşıya. Sigara fiyatlarına yapılacak zamların önceden belli olmasına rağmen üretici firmaların yeterli ürün tedarik etmemesi ve kredi kartı ile satışlara getirdikleri kısıtlamalar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor. Esnafımız komisyonsuz sigara satarken, firmaların esnaftan komisyon alması çifte standarttır. Eğer firmalar kredi kartı komisyonlarını üstlenmezse esnafımız sigara satmaktan tamamen vazgeçme noktasına gelebilir. Sorunun çözümü için ürün tedariki konusunda ayrım yapılmamalı, kredi kartı komisyon yükü firmalarca üstlenilmeli" dedi.

TESK uyardı: Sigara satışı sona erebilir!

ESNAFIN KAR MARJI YÜZDE 4,5 İLE SINIRLI

Palandöken, "Zamlı fiyat önceden belli olmasına rağmen firmalar, esnafa yeterli miktarda ürün vermiyor. Ürün alabilenler de ya nakit ödeme yapmak zorunda kalıyor ya da kredi kartıyla alışverişte zam farkını ödemeye mecbur bırakılıyor. Kaldı ki esnafın sigaradan kar marjı zaten yüzde 4.5 ile sınırlıyken, kredi kartı komisyon oranının da yüzde 4.5 olması kazançla komisyonun aynı olduğu anlamına geliyor. Sigara satan esnafın cirosu yükseliyor ve defter tutma haddi değişiyor. Öte yandan esnafımız sigara satışından komisyon alırsa cezaya tabi tutuluyor ancak firmalar için böyle bir uygulama yok. Bu yük esnafın sırtında kaldıkça sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Yaşanan bu mağduriyetlerin ardından Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu olarak önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Toplantının gündeminde sigara üretici firmaların esnafa yönelik kısıtlayıcı uygulamalarına karşı ortak bir tavır sergilenmesi yer alıyor. Esnafımız firmaların kredi kartı komisyonlarını üstlenmemesi ve adil ürün tedarikine yanaşmaması halinde sigara satışına devam etmenin mümkün olmayacağı görüşündedir" diye konuştu.

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