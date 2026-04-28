TESK'ten kira stopajı açıklaması! Kritik yüzde 20 detayı

TESK Genel Başkanı Palandöken, kira stopajı, vergi ve borçların yapılandırılması için talepte bulundu. Palandöken, kira stopajının kaldırılması ve yeni bir yapılandırma düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı. İşte o açıklamalardan esnafı ilgilendiren açıklamalar...

TESK'ten kira stopajı açıklaması! Kritik yüzde 20 detayı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurumlar vergisindeki düşüşün ardından artık kira stopajında esnafın ödediği yüzde 20'lik rakamın da kalkması lazım. Çünkü çifte vergilendirme oluyor" dedi. TESK Genel Başkanı Palandöken, kira stopajı, vergi ve borçların yapılandırılması konularında açıklamalarda bulundu. Palandöken, kira stopajının kaldırılması ve yeni bir yapılandırma düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

'ESNAFIN ÖDEDİĞİ YÜZDE 20'LİK RAKAMIN KALKMASI LAZIM'

İhracat ve üretimi desteklemek amacıyla kurumlar vergisinde yapılan indirimlerin iş dünyası açısından olumlu bir adım olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kurumlar vergisindeki düşüşün ardından artık kira stopajında esnafın ödediği yüzde 20'lik rakamın da kalkması lazım. Çünkü çifte vergilendirme oluyor. Hem mal sahibi gelirinden veriyor hem de esnaf bunu peşin yatırıyor. Yani 10 bin liralık dükkanda 2 bin lirada stopaj vergisi vermiş oluyor. Dolayısıyla esnaf kazanamadığı bir parada hem kirada hem de stopaj vergisinde mağdur oluyor. Aynı şekilde bunun tekrar sıfırlanması lazım. Çünkü gayrimenkul sahibi bunun vergisini veriyor" dedi.

'SON YAPILANMADA 156 MİLYAR LİRA MALİYENİN KASASINA GİRMİŞ OLDU'

Esnafın biriken borç yükü dolayısıyla yeni bir yapılandırmanın artık kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Bununla birlikte bilindiği üzere geçen yapılan yapılandırmada yaklaşık 156 milyar lira maliyenin kasasına girmiş oldu. Vatandaş bunu almış. Dolayısıyla kredi kartı, vergi borcu, SSK borcu bunlardan kurtulabilmesi için uygun ödeme şartlı faizi de çok düşük olmak suretiyle en azından insanlara bir soluk aldırmak lazım. Bilindiği üzere herkes kredi kartındaki mağduriyetini yüksek faizlerle ancak limitin çok altındaki bir ödemeyle taksitlendirmeye çalışıyor ama bir türlü içinden çıkılmıyor. Dolayısıyla her türlü köprü geçişinden tutun, trafik cezalarından, okuldaki taksitlerden aynı şekilde insanların sıkıntı içerisinde olduğu şu dönemde böyle bir yapılandırmanın afla ilgisi yok. Bunun hem vatandaşın hem de maliyenin bu konudaki çalışmayla düzeltilebilecek.

Gerçekten de bu ödemede devletimizin bir zararı olmayacak. Bilakis bunu ödemek suretiyle ödediği miktarında bu sene en azından yapılandırmanın yapıldığı takdirde 300 milyara yakın da bir girdi olacak. Yoksa zaten vatandaş ödeyemiyor. Hem de bu sıkışıklıkta e-hacze mağdur oluyor. E haciz ne demek? Bütün mal varlığını bütün gayrimenkullerine birden el koyuluyor. Bankadaki parası belki de o günkü borcuna yetebilecek ancak e haciz olduğu için onu da kullanamıyor. Esnaf sıkışmış bir vaziyette. Bir an evvel bunun çözülmesiyle ilgili bir yapılandırma şart" diye konuştu.

