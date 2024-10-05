TESK'ten "yabancı tabela" uyarısı geldi

05 Ekim 2024 15:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:17

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yabancı tabela kullanımı hakkında yaptığı açıklamada "Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu kez yabancı dille hazırlanan tabelalar hakkında konuştu. Palandöken, yabancı tabela kullanımının "haddinden fazla arttığını" ifade etti.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Tabelalarda karmaşa yaşandığına işaret eden Palandöken, şöyle konuştu: "Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor. Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Bu da şehrin kültürüne zarar veriyor. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı. Bu da doğrudan milli kimliğimize zarar veriyor. Yabancı tabela kirliliği bir an evvel önlenmelidir."

KRİTİK ROL OYNUYOR

Palandöken, tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını söyledi. Paladöken, tabelaların kurumsal kimliği de ön plana çıkardığını kaydetti.