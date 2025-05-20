Tesla herkesi şaşırttı: Hisseler bir anda coştu

Elon Musk'ın robotaksi planı ve Çin'deki üretim ivmesi, Tesla hisselerini uçurdu. Sadece bir ayda 227 dolardan 350 dolara çıkan hisse, yatırımcıların gözdesi oldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla, son haftalarda borsada adeta şov yaptı. Şirketin hisseleri bir haftada yüzde 10,7 değer kazanarak 316 dolardan 349,98 dolara çıktı. Daha çarpıcısı ise son bir ayda yaşanan yükseliş: 21 Nisan’da 227,5 dolar olan hisse, yüzde 53,8’lik artışla 350 dolara dayandı.



TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN AYRIŞTI

Tesla, Nasdaq’ta “Muhteşem Yedili” arasında gösterilse de bu yükselişiyle adeta kendi liginde oynuyor. Apple, Microsoft ve Nvidia gibi devlerle birlikte anılsa da, son dönemdeki performansı Tesla’yı ayrı bir yere koyuyor. Hisseler, diğer teknoloji devlerinden bağımsız şekilde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

ROBOTAKSİ VE ÇİN ETKİSİ

Bu dikkat çekici yükselişte en büyük pay ise Tesla'nın otonom sürüş alanındaki hamlelerine ait. Şirketin Teksas’ın Austin kentinde robotaksi hizmeti başlatmak için somut adımlar atması, yatırımcıların iştahını kabarttı. Elon Musk, yıl sonuna kadar milyonlarca sürücüsüz aracın yollarda olacağını iddia ediyor.



Aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin kısmen yumuşaması ve Tesla'nın Çin'deki üretimini artırması da olumlu katkı sağladı. Bu iki gelişme, Tesla'nın küresel satışlarına ivme kazandırdı.