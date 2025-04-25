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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Tesla için alarm zilleri çalıyor! BYD tahtından etti

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2025'in ilk çeyreğinde net kârını ikiye katlayarak 1,26 milyar dolara çıkarırken; rakibi Tesla, aynı dönemde kârının yüzde 70'inden fazlasını kaybederek 409 milyon dolarda kaldı.

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Tesla için alarm zilleri çalıyor! BYD tahtından etti
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 17:21

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024’ün son çeyreğinde dikkat çekici bir mali performans sergiledi. Şirketin çeyreklik geliri geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 artış göstererek 170,4 milyar yuan’a (yaklaşık 23,3 milyar dolar) ulaştı. Hisse başına kazancı ise yüzde 99 artarak 3,12 yuan’a (yaklaşık 0,43 dolar) yükseldi.

Tesla için alarm zilleri çalıyor! BYD tahtından etti

BYD, TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Yıl genelinde BYD, toplam 107 milyar dolarlık gelir elde ederek 98 milyar dolarlık gelir açıklayan Tesla’yı geride bıraktı. Bu tarihi başarıda, BYD’nin Çin dışındaki pazarlara yönelik agresif genişleme stratejisinin ve Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya kadar büyüyen küresel etkisinin büyük rolü oldu.

Tesla için alarm zilleri çalıyor! BYD tahtından etti

Şirketin yükselişi, BYD’yi yalnızca Çin'in değil, küresel elektrikli araç pazarının da başlıca oyuncularından biri haline getirdi. Tesla'nın düşen kâr marjları ve azalan satışlarıyla mücadele ettiği bir dönemde, BYD'nin istikrarlı büyüme performansı, sektördeki dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Byd markası kime ait?
Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketidir.
ETİKETLER
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#Gökyüzü
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#Ekonomi
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