Tesla'nın açtığı iş ilanı gündem oldu! Saati 48 dolarlık iş için boy şartı var

20 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:33

Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu

Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu

Tesla, LinkedIn üzerinden iş ilanı açtı. Veri Toplama Operatörü unvanına sahip pozisyon için açılan ilan gündem oldu. Saati 48 dolara çalışacak eleman arayan Tesla, günde 7 saatten fazla yürümeyi ve 170 cm ila 180 cm uzunluğunda boy şartını koştu.

TESLA SAATİ 48 DOLARA ÇALIŞAN ARIYOR

Tesla, insansı robotu Optimus için saati 48 dolara çalışan Veri Toplama Operatörü arıyor.

Geçen yıl boyunca insansı robotu Optimus'u eğitmek için onlarca çalışanı işe alan kurumun bu sefer açtığı ilan dikkat çekti.

Veri Toplama Operatörü unvanına sahip bu pozisyonda çalışanlar hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü takarak çalışacak.

İş tanımına göre, çalışanların günlük raporlar yazmaları bekleniyor.

Üstelik ilanda boy şartı da var. Kişilerin 170 cm ila 180 cm olması bekleniyor.

Tam zamanlı çalışan arayan Tesla, maaş olarak saatlik 25,25 dolar ile 48 dolar arasında bir tutar ödeyecek.

Mesai saatleri 08:00-16:30, 16:00-00:30 ve 00:00-08:30 olacak.