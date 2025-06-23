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 | İrem Çınar

Tesla’nın Robotaksi dönemi başladı: Austin’de 4,20 dolara sürücüsüz yolculuk

Elon Musk, Tesla'nın merakla beklenen sürücüsüz taksi hizmetini Teksas'ın Austin kentinde resmen başlattı. İlk yolculuklar Model Y ile yapılırken, ücret sabit: 4,20 dolar.

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Tesla’nın Robotaksi dönemi başladı: Austin’de 4,20 dolara sürücüsüz yolculuk
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:17

Tesla, yıllardır konuşulan sürücüsüz taksi hizmetine resmen start verdi. Elon Musk, pazar günü sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, şirketin "Tesla AI robotaksi" hizmetinin Austin’de başlatıldığını duyurdu. Ücret? Sadece 4,20 dolar.

Tesla’nın “CyberCab” adını verdiği robotaksi servisi, şimdilik davetiyeyle sınırlı bir grup kullanıcıya sunuluyor. Sürüşler, Austin içinde belirlenmiş bir bölgeyle (geofence) sınırlı olacak. İlk etapta bu hizmet Model Y araçlarla sağlanacak.

Tesla’nın Robotaksi dönemi başladı: Austin’de 4,20 dolara sürücüsüz yolculuk

DİREKSİYONSUZ ARAÇ YOLDA, AMA HENÜZ DEĞİL

Henüz direksiyonsuz ya da pedalsız tam otonom araçlar yollarda değil. Ancak Tesla’nın planları büyük. Şirketin geliştirdiği, ne direksiyon ne de pedal barındıran CyberCab modelinin seri üretimine 2026’da başlanması bekleniyor.

Musk, geçen yıl ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte CyberCab'in yanı sıra daha fazla yolcu taşıyabilen bir Robovan modelinin de planlandığını açıklamıştı. O dönem açıklanan bilgilere göre CyberCab'in maliyeti 30 bin doların üzerinde olacak.

Tesla’nın Robotaksi dönemi başladı: Austin’de 4,20 dolara sürücüsüz yolculuk

GELECEK PLANI: LOS ANGELES VE SAN FRANCİSCO

İlk aşamada sınırlı bir test alanıyla başlasa da Tesla’nın hedefleri büyük. CNBC’ye göre, Musk robotaksi servisini Los Angeles ve San Francisco’ya da taşımayı planlıyor. Ayrıca, gelecekte Tesla sahiplerinin kendi araçlarını robotaksi filosuna dahil etmeleri de mümkün olacak.

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ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#austin
#otonom sürüş
#Robotaksi
#Sürücüsüz Araç
#Cybercab
#Ekonomi
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