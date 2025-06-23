Tesla’nın Robotaksi dönemi başladı: Austin’de 4,20 dolara sürücüsüz yolculuk

Tesla, yıllardır konuşulan sürücüsüz taksi hizmetine resmen start verdi. Elon Musk, pazar günü sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, şirketin "Tesla AI robotaksi" hizmetinin Austin’de başlatıldığını duyurdu. Ücret? Sadece 4,20 dolar.

Tesla’nın “CyberCab” adını verdiği robotaksi servisi, şimdilik davetiyeyle sınırlı bir grup kullanıcıya sunuluyor. Sürüşler, Austin içinde belirlenmiş bir bölgeyle (geofence) sınırlı olacak. İlk etapta bu hizmet Model Y araçlarla sağlanacak.

DİREKSİYONSUZ ARAÇ YOLDA, AMA HENÜZ DEĞİL

Henüz direksiyonsuz ya da pedalsız tam otonom araçlar yollarda değil. Ancak Tesla’nın planları büyük. Şirketin geliştirdiği, ne direksiyon ne de pedal barındıran CyberCab modelinin seri üretimine 2026’da başlanması bekleniyor.

Musk, geçen yıl ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte CyberCab'in yanı sıra daha fazla yolcu taşıyabilen bir Robovan modelinin de planlandığını açıklamıştı. O dönem açıklanan bilgilere göre CyberCab'in maliyeti 30 bin doların üzerinde olacak.

GELECEK PLANI: LOS ANGELES VE SAN FRANCİSCO

İlk aşamada sınırlı bir test alanıyla başlasa da Tesla’nın hedefleri büyük. CNBC’ye göre, Musk robotaksi servisini Los Angeles ve San Francisco’ya da taşımayı planlıyor. Ayrıca, gelecekte Tesla sahiplerinin kendi araçlarını robotaksi filosuna dahil etmeleri de mümkün olacak.