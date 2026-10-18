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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:42

Tesla’ya benzinli motor takmıştı: 37 milyon dolarlık iflas

Tesla'nın bataryasını küçültüp ön bagajına benzinli jeneratör yerleştirerek 1.000 kilometre menzil vadeden Avusturyalı mühendislik şirketi Obrist, 37 milyon dolar borçla iflas etti. Elektrikli otomobil dünyasında ses getiren proje, seri üretime geçemeden sona erdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Tesla’ya benzinli motor takmıştı: 37 milyon dolarlık iflas
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:42

Elektrikli otomobillerin en büyük sorunlarından biri olan menzil endişesine sıra dışı bir çözüm geliştiren Avusturyalı Obrist, mali darboğazdan çıkamadı. Tesla Model 3'e benzinli jeneratör ekleyerek menzili 1.000 kilometreye kadar çıkarmayı hedefleyen şirket, 37 milyon dolarlık borçla iflasını açıkladı. On yılı aşkın süredir "HyperHybrid" adını verdiği teknolojiyi otomobil üreticilerine pazarlamaya çalışan şirket, geliştirdiği prototiplere rağmen seri üretim aşamasına ulaşamadı.

TESLA'NIN BATARYASINI KÜÇÜLTÜP BENZİNLİ MOTOR EKLEDİ

Obrist'in en çok konuşulan çalışması, 2020 yılında Tesla Model 3 Standard Range Plus üzerinde yaptığı değişiklikti.

Şirket, aracın 50 kWh kapasiteli orijinal bataryasını çıkararak yerine 17,3 kWh kapasiteli ve yalnızca 98 kilogram ağırlığında daha küçük bir batarya yerleştirdi. Tesla'nın ön bagajına ise 40 kW gücünde, iki silindirli benzinli jeneratör monte edildi. "Mark II" adı verilen sistemde benzinli motor, geleneksel otomobillerden farklı olarak tekerlekleri doğrudan hareket ettirmiyordu. Motorun tek görevi elektrik üretmek ve bataryayı şarj etmekti.

100 KİLOMETREDE 2 LİTRE YAKIT, 1.000 KM MENZİL İDDİASI

Şirketin asıl dikkat çeken vaadi ise yakıt tüketimi ve menzildi. Obrist, geliştirdiği sistem sayesinde aracın 100 kilometrede yalnızca 2 litre benzin tüketebileceğini ve toplam menzilinin 1.000 kilometreye ulaşabileceğini öne sürdü.

Üstelik şirketin iddiasına göre sistemin seri üretim maliyeti yaklaşık 4.500 euro olacaktı. Bu teknolojiyle Tesla'nın satış fiyatının yarı yarıya düşürülebileceği de savunuluyordu. Ancak büyük beklentiler yaratan bu iddialar ticari bir başarıya dönüşmedi.

37 MİLYON DOLARLIK BORÇ ŞİRKETİ BATIRDI

Obrist'in kurucusu Frank Obrist, şirketin iflasına yol açan nedenleri açıkladı. Obrist'e göre yıllar boyunca devam eden yüksek araştırma ve geliştirme harcamaları, sonuç alınamayan yatırımcı görüşmeleri ve Avrupa otomotiv sektöründeki kriz, şirketi mali açıdan çıkmaza sürükledi.

Şirketin karşılaştığı tek sorun finansman da değildi. Elektrikli otomobil pazarında yaşanan hızlı dönüşüm, Obrist'in geliştirdiği teknolojinin geleceğini de zora soktu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDEKİ DEĞİŞİM PLANI BOZDU

2020 yılından bu yana elektrikli otomobillerin batarya maliyetleri düşerken şarj altyapısı da giderek yaygınlaştı. Otomobil üreticilerinin tamamen elektrikli modellere yönelmesi, benzinli jeneratörle desteklenen menzil uzatıcı sistemlerin rekabet gücünü zayıflattı. Obrist'in otomobil fuarlarında sergilediği prototipler ilgi çekse de üreticilerle seri üretim konusunda somut bir anlaşmaya varılamadı.

  

ETİKETLER
#Tesla Model 3
#Obrist
#Hyperhybrid
#Frank Obrist
#Mark Ii
#Benzinli Jeneratör
#Ekonomi
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