TEV burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri, 2026-2027 eğitim dönemi için değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyordu. Mesleki ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı bursu kapsamında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 6-31 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, TEV burs sonucu nasıl sorgulanır, burs almaya hak kazananlar nereden öğrenilir?

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarına ilişkin açıklama 20 Kasım’da gündeme geldi. Sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler TEV’in resmi internet sitesine yöneldi. Burs almaya hak kazanan adaylara e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılması bekleniyor. Burs hakkı kazanan öğrencilerin, kendilerine tanınan süre içerisinde bursu onaylamaları gerekiyor. Belirtilen süre içinde onay işlemini tamamlamayan adayların burs hakkı sona eriyor.

TEV BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?

TEV burs başvuru sonuçları, vakfın resmi internet sitesi ve bursiyer sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Adayların kendilerine gönderilen e-posta ve SMS bildirimlerini de kontrol etmeleri gerekiyor. TEV burs sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler şu adresleri ziyaret edebilir:

TEV resmi internet sitesi⁠

TEV bursiyer sistemi⁠

Sonuç ekranına erişemeyen adayların bir süre sonra yeniden giriş yaparak kontrol etmeleri ve kendilerine iletilen bildirimleri takip etmeleri gerekiyor.

TEV BURSU KİMLERE VERİLİYOR?

Türk Eğitim Vakfı burslarından üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden adaylar da yararlanabiliyor. Üniversite bursunda 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler değerlendiriliyor.

Başvuru şartları arasında özel veya kamu kurumlarından başka bir burs almama kriteri de bulunuyor. Açık öğretim fakültesi ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler ise TEV burslarından yararlanamıyor. TEV tarafından verilen burslar karşılıksız olarak sağlanıyor ve ödemeler ekim-haziran ayları arasında gerçekleştiriliyor.

TEV BURSU ALACAK ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİYOR?

TEV burs başvurularında öncelikle adayların başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler teknik değerlendirmeye alınıyor. İlan edilen kriterleri karşılamayan öğrenciler değerlendirme dışında bırakılıyor.

Başvuru sayısının yüksek, burs kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle adaylar başarı ve gelir durumlarına göre sıralanıyor. Akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe daha fazla ihtiyaç duyan öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet ediliyor. Mülakat komisyonunun değerlendirmesi sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belirleniyor.