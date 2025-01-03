THY hostes maaşları belli oldu! Kıskandıran gelir

03 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:25

Türk Hava Yolları (THY) 2025 hostes maaşları belli oldu. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme de hostesler yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor. İşte 2025 THY hostes maaşları ve ek ödeme miktarları...

Türkiye​'nin yüksek enflasyon​ ile boğuştuğu son dönemde yüksek gelirli mesleklerden hostesliğe talep arttı. Özellikle Türk Hava Yolları (THY) cazip hostes maaşları ile en gözde kurumlardan biri konumuna geldi. Yıllık enflasyon ve asgari ücretin belli olmasının ardından THY hostes maaşları da zamlandı. Ayrıca hosteslere ödenen ek ücretler de belli oldu. Peki 2025 THY hostes maaşları ne kadar oldu? Hostes ek ücret ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...

THY HOSTESLERİ NE KADAR MAAŞ​ ALIYOR? (2025)

THY'de çalışan hostesler kıdemlerine göre farklı maaşlar alıyor. İşti THY hostes maaşları tablosu:

Yeni Başlayan THY Hostesleri:

Ortalama maaş: 70.000 – 100.000 TL (Diğer ek ödemeler dahil)

Deneyimli THY Hostesleri:

Ortalama maaş: 100.000 – 160.000 TL (Yönetici kabin memuru veya uzun uçuş saatleri olan personeller daha fazla kazanabilir.)

THY HOSTESLERİNE YAPILAN EK ÖDEMELER

THY hostesleri, yurt içi ve yurt dışı uçuşlara göre ekstra ödemeler alıyor.

Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor.

günlük ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor. Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri THY tarafından karşılanıyor.

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