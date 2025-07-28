Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

Türk Hava Yolları (THY), "Airbus A350" tipi uçakların alımı için Dubai Islamic Bank (DIB) ile ilk kez finansman anlaşması imzaladı. Dubai Islamic Bank Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Adnan Chilwan: "THY'nin tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:16

Türk Hava Yolları (), "Airbus A350" tipi uçakların alımı için Dubai Islamic Bank (DIB) ile ilk kez finansman anlaşması imzaladı. Şirketin Genel Müdürlük VIP Salonu'nda yapılan törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşma kapsamında uygulanan finansman yönteminin bir ilk olduğunu söyledi.

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

Bolat, "Bu işlem, finansal inovasyona olan bağlılığımızı ve filomuzu güçlendirme kararlılığımızı gösterirken, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez bölgesindeki diğer önde gelen kurumlarla işbirliğimizde yeni bir dönemin başlangıcını da simgeliyor. DIB'le birlikte bu önemli finansmanı başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

DIB Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Adnan Chilwan da anlaşmanın kendileri için bir ilk olduğunu dile getirdi. Chilwan, anlamlı bir işbirliğinin gücünün ortak hedeflerde yattığını belirterek, şunları kaydetti:

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

"Bu ortaklık da bunun açık bir yansımasıdır. Guinness Rekorlar Kitabı’nda 'En fazla ülkeye uçan hava yolu' ünvanına sahip THY, ölçek, vizyon ve küresel liderlik açısından öncüdür. THY'nin tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem sadece hava yolunun büyümesini desteklemekle kalmayıp, İslami finansmanın küresel pazarlardaki artan önemini de pekiştiriyor. Bu adıma ortak olmaktan ve Türkiye ile BAE arasındaki güçlü ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz."

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

Konuşmaların ardından Bolat ve Chilwan tarafından "Airbus A350" tipi uçakların alımı için hazırlanan finansman anlaşması imzalandı.

İSVİÇRE FRANGIYLA İSLAMİ FİNANSAL KİRALAMA

Böylece, THY'nin finansman portföyünü çeşitlendirme stratejisi kapsamında İsviçre frangı (CHF) cinsinden İslami finansal kiralama işlemi, dünyanın ilk İslami ve BAE’nin en büyük bankası DIB'le imzalandı.

THY, islami finansmanla Airbus A350 anlaşmasına imza attı

Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan işlemle tüm dünyada aktif kullanılan finansman yönteminin bayrak taşıyıcının finansman portföyüne dahil edilmesi hedeflendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli promosyonu için büyük yarış! İşte en yüksek promosyon veren banka
Ev sahiplerine kötü haber: Rayiç artışları vergi yükünü katlayacak
ETİKETLER
#thy
#dibs
#Turkish Airlines
#Airbus A350
#İslamik Finansman
#Dubai Islamic Bank
#Finansman Anlaşması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.