THY kabin memuru alımı başladı: Şartlar belli oldu

Türk Hava Yolları, gökyüzünde görev almak isteyenler için yeni fırsat kapılarını araladı. THY’nin başlattığı kabin memuru alımıyla binlerce aday, hayalini kurduğu üniformaya bir adım daha yaklaşabilecek. THY'de kabin memurluğu başvuraları için gereken yaş şartı ve diğer detaylar belli oldu.

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin ekibini güçlendirmek üzere yeni personel alımına başladı. Şirketin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, “Take-Off Kabin” programı kapsamında başvuruların açıldığı belirtildi.

EN AZ ÖN LİSANS MEZUNU OLMA ŞARTI VAR

Programa başvurmak isteyen adayların, en az ön lisans mezunu olması ve 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olması gerekiyor. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, “kabin memuru adayı” unvanıyla işe alınacak.

İşe alınan adaylar, THY Uçuş Akademisi’nin Florya’daki yerleşkesinde yaklaşık iki ay sürecek yoğun bir eğitim programına katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise THY’de resmi olarak kabin memuru görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ile birlikte tüm açık pozisyonlara başvurular, THY'nin kariyer portalı olan kariyer.thy.com adresi üzerinden yapılabilecek.