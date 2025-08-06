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 | Bengü Sarıkuş

THY personel arıyor: Yılda 16 maaş, indirimli bilet, esnek izin

Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı, Yer Operasyon Eğitmen adayı ilanı ile havacılık yer operasyon süreçleri için cazip şartlarla deneyimli personel arıyor. Başlayan personele özel sağlık sigortası, yılda 16 maaş, indirimli bilet gibi imkanlar sunulacak.

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THY personel arıyor: Yılda 16 maaş, indirimli bilet, esnek izin
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:09

Başkanlığı bünyesinde, havacılık yer operasyonları eğitimlerinde çalışmak üzere personel arayışına başladı. T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan, 01.01.1990 ve sonrası doğumlu, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan, yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenecek.

THY personel arıyor: Yılda 16 maaş, indirimli bilet, esnek izin

İlgili rollerde alanında en az 4 yıl tecrübeye sahip olan, iyi derecede İngilizce bilen, İngilizce sınavları Türk Hava Yolları tarafından yapılacak.

THY personel arıyor: Yılda 16 maaş, indirimli bilet, esnek izin

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan, Türk Hava Yolları veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih ile ayrılmamış olanlar başvuru yapabilecek. Başvurular kurumsal web sitesi üzerinde 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55’e kadar alınacak.

THY personel arıyor: Yılda 16 maaş, indirimli bilet, esnek izin

İŞ İMKANLARI NELER?

Yıllık 16 maaş, iş hayatındayken akademik gelişimi destekleyecek esnek izin imkânı, indirimli yurtiçi/yurtdışı bilet hakları, yeni evlenen çalışanlara evlilik yardımı, özel sağlık sigortası, dil tazminatı, psikolojik danışmanlık hizmeti, Türk Hava Yollarının geniş servis ağı ile ulaşım desteği, anlaşmalı otellerde indirimli konaklama imkânı, iş hayatız boyunca mesleki yetkinlikleri artıracak ve kişisel gelişime katkı sağlayacak çeşitli eğitim imkanları sunuluyor.

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#Türk Hava Yolları
#havaçılık
#Eğitim
#İş İmkani
#Personel Arama
#Ekonomi
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