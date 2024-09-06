THY ucuza uçuracak! İşte kampanyanın detayları

06 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:21

Türk Hava Yolları seyahat tutkunlarına yepyeni bir kampanya ile ulaşıyor. Kampanya kapsamında, 6 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alınacak Doğu Avrupa’ya gidiş-dönüş her şey dahil bilet fiyatları 109 dolardan başlıyor.

Türkiye'nin medar-ı iftiharı olan Türk Hava Yolları seyahat etmeyi sevenler için kampanyalarına devam ediyor. Son olarak birçok noktaya hem ucuz, hem de konforlu uçuş imkanı sağlamak için duyuru yapıldı.

SINIRLI SAYIDA

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 6 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 – 31 Mart 2025 (Prag, Tallinn, Riga, Kişinev 1 Ekim 2024 – 31 Mart 2025) tarihleri arasında Köstence’ye 109 dolar; Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar; Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolar; Kişinev’e 169 dolar; Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolar; Gence ve Nahcivan’a 189 dolar; Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

İNTERNETTEN SATIŞ KOLAYLIĞI

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.