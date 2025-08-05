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 | Bengü Sarıkuş

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

AJet, "Ada Kıbrıs" projesine destek kapsamında Londra'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanına gidiş-dönüş bilet için 250 poundluk özel fiyat tarifesi açıkladı.

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THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:34

Ada Kıbrıs Projesi ve işbirliğiyle "Londra-Ercan Özel Uçuş Fiyat Lansmanı", Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, , Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve birçok davetlinin katılımıyla Londra'da gerçekleştirildi.

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

KKTC Başbakanı Üstel, burada yaptığı konuşmada, Londra ve KKTC arasında bir köprü oluşturacaklarını belirterek, "Artık bu hasretliği en az seviyeye indireceğiz. Bugün siyasi bir açılım yapıyoruz, çok uygun bir fiyatla, bu hasretliği bitirmek ve sizleri oradaki insanlarla buluşturmak için... Sizi Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin esaretinden kurtarmak için yapıyoruz. Türkiye ve THY ile bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki bizim insanımız bu projeyle Türkiye üzerinden KKTC'ye gelsin, tatilini yapsın." diye konuştu.

KKTC'de hükümeti kurduklarından beri yarım kalan bütün projeleri bitirdiklerini ve bu projelerden ilkinin de Ercan Havalimanı olduğunu dile getiren Üstel, "Bugün bakıyorum, kısa bir süre içerisinde Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan yolcu sayısında yüzde 50 artış var. Bunun en büyük nedeni yine THY ve onun yan kuruluşu olan AJet'tir. Ayda yaklaşık 600 seferleri var. Şimdi ilave edilecek seferlerle bu sayı bir o kadar daha artacak." ifadelerini kullandı.

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, uzun zamandır bu çalışmayı yürüttüklerinin altını çizerek, "Bu köprü, bugün THY ve AJet yetkilileri sayesinde sizlerin ve buradaki çocuklarımızın ata topraklarına KKTC'ye çok daha aktif bir şekilde gelmeleri için." dedi.

AJet'in Londra'dan KKTC'ye uçuşları için belirlenen özel fiyatın bir yıl süreyle geçerli olacağını ve bunun bir başlangıç olduğunu söyleyen Ataoğlu, "İsteğimiz artık bu fiyatlarla, çok daha rahat ve kolay şekilde ata topraklarınıza gelmenizdir, bu kadar yıldır çaresizlikten ve imkansızlıktan dolayı tercih edilen güneyin artık tercih edilmemesidir. Ada Kıbrıs, sizi çağırıyor." diye konuştu.

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

THY'DEN ADA KIBRIS PROJESİNE STRATEJİK DESTEK

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "KKTC bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeşlik." dedi.

KKTC'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını istediklerini dile getiren Bolat, Ada Kıbrıs projesinin AJet'in sağladığı fırsatlarla KKTC'nin güzelliklerinin anlatıldığı bir platform olacağını söyledi. Bolat, KKTC'nin özgün ada kültürü, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve gastronomik zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

"Ada Kıbrıs projesi kapsamında, AJet markamız ile Londra Stansted Havalimanı ve KKTC arasında erişilebilir fiyat politikamızı bir yıl süreyle devam ettireceğiz. Böylece Türkiye aktarmalı Stansted ve Kıbrıs uçuşlarında gidiş-dönüş 250 pound bilet tarifesi, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, ayrıca İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türklerini vatanlarına daha da yaklaştıracak ve KKTC'yi İngiliz turistler için de cazibe merkezi haline getirecek.

Geçen hafta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla imzaladığımız anlaşmayla, THY olarak Ada Kıbrıs projesine stratejik desteğimizi açıklamıştık. Anlaşma kapsamındaki adımların ve desteğimizin KKTC'nin yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bir kültür, üretim ve yatırım merkezi olarak konumlanmasını da sağlayacağına canı gönülden inanıyorum."

THY ve AJet'ten özel kampanya: Londra - Kıbrıs için ucuz bilet

İngiltere'nin de kendileri için her zaman öncelikli bir pazar ve önemli bir ülke olduğunu kaydeden Bolat, yeni kampanyanın İngiliz turistleri de Kıbrıs'ın güzelliklerini keşfetmeye teşvik edeceğine inandığını aktardı.

Bolat, oyuncu Meryem Uzerli'nin Ada Kıbrıs projesinin reklam filminde yer alacağını belirterek, "Uluslararası arenada çok sevilen Meryem Uzerli'nin de güç katacağı bu filmde KKTC'nin güzelliklerini ve zenginliklerini dünyaya tanıtacak, hem İngiltere hem de dünyanın dört bir yanından turistleri Kuzey Kıbrıs'a davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#ajet
#kktc
#turizm
#thy
#Ada Kıbrıs Projesi
#Londra Uçuşları
#Kıbrıs Havayolu
#Ekonomi
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