THY'de kabin memuru olmak cazip hale geldi: Maaşlar 40 bin TL'den başlıyor!

03 May 2024 22:45 - Güncelleme : 03 May 2024 22:52

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için başvurular açtı. Dünyanın birçok yerine çok sayıda uçuş yapan Türk firması havacılıkta çığır açan çalışmalara imza atıyor. Birçok kişi kurumsal olması ve daha iyi şartlarda çalışmak için THY’yi araştırıyor. THY'de kabin memuru olmak için yeni bir fırsat geldi.

MAAŞLAR 40 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Başlangıç maaşı ortalama 40.000 TL'den başlıyor. Deneyim ve pozisyona göre maaşlar değişkenlik gösterebiliyor. Maaşlar, uçuş tazminatı, yolluk ve diğer ek ödemelerle birlikte artabilir. Türk Hava Yolları kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

2 AYLIK EĞİTİM VERİLECEK

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.