THY'den bagaj kararı! Artık uçağa alınmayacak

Geçtiğimiz günlerde THY'ye ait bir uçakta powerbank kaynaklı yaşanan güvenlik krizi sonrası Türk Hava Yolları'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

THY'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre artık bu tür valizler bagaj kurallarından geçemeyecek ve uçağa kabul edilmeyecek.

YOLCUNUN ŞARJ CİHAZI KOLTUK ARASINA DÜŞMÜŞ UÇAK GERİ DÖNMÜŞTÜ

İstanbul-Seul seferini yapan özel bir havayolu şirketinin uçağı Kazakistan Hava Sahası’na seyir halindeyken bir yolcunun taşınılabilir şarj cihazı koltuk arasına düşmüş, güvenlik nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmüştü. Yaşanan olaylar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) içinde lityum batarya bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) uçuş sırasında kullanımını yasaklanması konusunda tavsiyede bulunmuştu.

KABİNDE VEYA UÇAK ALTINDA AKILLI BAGAJLARA YASAK

Türk Hava Yolları (THY)'nin internet sitesinde yer alan karara göre artık lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar kabin veya uçak altında taşınamayacak.

SHGM’nin daha önce havayolu şirketlerinde yönelik tavsiye kararı sonrası THY içerisinde lityum batarya bulunan akıllı bagajlarla ilgili yeni bir karar aldı. Havayolu şirketinin internet sitesinde, "Akıllı bagajlar, harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz. Akıllı bagajların kabin bagajı olarak taşınması, Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır. Kabin bagajında taşınacak ayrılmış lityum bataryanın kısa devreye karşı korunması için, batarya orijinal paketine konulmalı ya da terminalleri yalıtılmalı ya da muhafazalı plastik çantalara konmalıdır. Akıllı bagajların kayıtlı bagaj olarak lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır" ifadelerine yer verildi.