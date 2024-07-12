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THY'den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 12:42 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:46
THY&#039;den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek

Türk Hava Yolları yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda geçerli olacak. Başlangıç fiyatı 599 lira olacak kampanya 2 gün sürecek.

Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda kampanya yaptı.

THY'den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek - 1. Resim

THY kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerde indirim uygulanacağını açıkladı.

THY'den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek - 2. Resim

Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

THY'den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek - 3. Resim

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

THY'den indirimli bilet kampanyası! 2 gün boyunca sürecek - 4. Resim

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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