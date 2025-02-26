THY'den öğrencilere iş fırsatı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan "Take-Off 101" yetenek programı için başvuruları almaya başladı. Adaylar, 29 Mart’a kadar THY’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, bu programa katılmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan yeni bir program başlattı. Resmi internet sitesinde duyurulan programa göre, üniversitelerin 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamaları halinde THY bünyesinde yarı zamanlı çalışma imkânı elde edecek.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YARI ZAMANLI İŞ FIRSATI
Programa kabul edilen öğrenciler, yaklaşık bir yıl boyunca haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Çalışma sürecini başarıyla tamamlayan ve mezuniyetlerini tamamlayan katılımcılar, tam zamanlı istihdam edilmek üzere tekrar değerlendirilecek.
Başvuru yapacak adayların 2001 yılı ve sonrasında doğmuş olmaları, en az dört yıllık eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir bölümünde lisans öğrencisi olmaları bekleniyor. Ayrıca, THY’nin İstanbul’daki ofislerinde haftada en az iki gün tam zamanlı çalışabilecek durumda olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri şart koşuluyor.
BAŞVURU ŞARTLARI