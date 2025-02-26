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 | İrem Çınar

THY'den öğrencilere iş fırsatı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan "Take-Off 101" yetenek programı için başvuruları almaya başladı. Adaylar, 29 Mart’a kadar THY’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, bu programa katılmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 11:18

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan yeni bir program başlattı. Resmi internet sitesinde duyurulan programa göre, üniversitelerin 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamaları halinde THY bünyesinde yarı zamanlı çalışma imkânı elde edecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YARI ZAMANLI İŞ FIRSATI

Programa kabul edilen öğrenciler, yaklaşık bir yıl boyunca haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Çalışma sürecini başarıyla tamamlayan ve mezuniyetlerini tamamlayan katılımcılar, tam zamanlı istihdam edilmek üzere tekrar değerlendirilecek.

Başvuru yapacak adayların 2001 yılı ve sonrasında doğmuş olmaları, en az dört yıllık eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir bölümünde lisans öğrencisi olmaları bekleniyor. Ayrıca, THY’nin İstanbul’daki ofislerinde haftada en az iki gün tam zamanlı çalışabilecek durumda olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri şart koşuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,
  • 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,
  • En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,
  • Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;
  • 2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027
  • 3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026
  • 4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026
  • Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,
  • İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,
  • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
  • İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)
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Sıkça Sorulan Sorular

Türk Hava Yolları'nda çalışmak için ne gerekli?
Başvurulan ilgili ülke için kalıcı çalışma iznine sahip olmak, Sivil havacılık veya turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak (en az 1 yıl), İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (İngilizceye ek olarak başvurulan ülkenin dilini bilmek tercih sebebidir), Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.
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