THY'den tarihi uçuş rekoru: Bir günde 1292 sefer!

Türk Hava Yolları (THY), gökyüzünde bir başarıya daha imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, şirketin günlük uçuş sayısında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu.

THY BUGÜN REKOR KIRACAK

Ekşi’nin verdiği bilgilere göre, bugün planlanan 1292 seferle, THY tarihinin en yoğun uçuş günü yaşanıyor. Bu rakamla, 2 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen 1284 seferlik önceki rekor da geride bırakılmış oldu.

Bayram tatilinin etkisiyle yoğun talebin yaşandığını belirten Ekşi, paylaşımında "Birrekordaha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/BilalEksiTHY/status/1930548594223849837