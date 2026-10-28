THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

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İstanbul
Yurt içinde uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için Türk Hava Yollarından (THY) yeni bir kampanya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, ekonomi sınıfı tek yön biletler 1.699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bilet alımları 28-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Peki, THY indirimli uçak bileti ne kadar, kampanya hangi şehirleri kapsıyor ve ucuz bilet nasıl alınır?
Türk Hava Yollarının 29 Ekim’e özel kampanyası kapsamında, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi ekonomi sınıfı uçuşlarda tek yön biletler 1.699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanyada toplam 115 bin koltuk için indirimli fiyat avantajı sağlanacak. Açıklanan başlangıç fiyatına tüm vergi ve harçlar dahil olacak. Ancak 1.699 TL’lik fiyat bütün uçuşlar için geçerli olmayacak. İndirimli koltukların sınırlı sayıda olması nedeniyle bilet fiyatları uçuşa ve müsaitlik durumuna göre değişebilecek.
THY’nin indirimli bilet kampanyası için satış süresi üç gün olarak belirlendi. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayan kampanya, 30 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.
İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların bilet satın alma işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor.
THY indirimli bilet kampanyasının tarihleri şöyle:
Bilet satış başlangıcı: 28 Ekim 2026
Bilet satış bitişi: 30 Ekim 2026
Seyahat başlangıcı: 1 Aralık 2026
Seyahat bitişi: 28 Şubat 2027
Kampanya dışında kalan tarihler: 21 Ocak-8 Şubat 2027
Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uygun uçuşlarda kullanılabilecek. Ancak belirtilen seyahat döneminin tamamı kampanyaya dahil edilmeyecek.
Türk Hava Yollarının duyurusuna göre 21 Ocak-8 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak. Bu nedenle bilet alacak yolcuların seyahat tarihlerini belirlerken söz konusu istisnayı dikkate alması gerekiyor.
Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi ekonomi sınıfı uçuşlarda uygulanacak.
THY’nin duyurusunda Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat edilebileceği belirtildi. Bununla birlikte 1.699 TL’den başlayan fiyatlar tüm güzergahlarda ve bütün uçuş tarihlerinde geçerli olmayacak.
Kampanyaya dahil olan indirimli koltukların tükenmesi halinde yolcular farklı fiyatlarla karşılaşabilecek. Bu nedenle seyahat planı yapanların uçuş seçeneklerini kontrol ederek biletlerini satış dönemi içerisinde alması önem taşıyor.
Türk Hava Yollarının indirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, işlemlerini şirketin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
THY indirimli bilet satın almak için şu adımlar izlenebilecek:
1. Türk Hava Yollarının resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır.
2. Uçuş arama ekranında kalkış ve varış noktaları seçilir.
3. Seyahat tarihi, kampanyanın geçerli olduğu dönem içerisinden belirlenir.
4. Ekonomi sınıfındaki uygun uçuşlar ve bilet fiyatları kontrol edilir.
5. Kampanya koşullarını karşılayan uçuş seçilerek satın alma işlemi tamamlanır.