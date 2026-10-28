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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:43

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarda geçerli olacak indirimli bilet kampanyasını duyurdu. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt uçuşlarda bilet fiyatları 1.699 TL’den başlayacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyanın satış tarihleri ve seyahat koşulları belli oldu. Peki THY kampanyası ne zamana kadar geçerli? THY indirimli bilet hangi uçuşlarda geçerli?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:43

Yurt içinde uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için Türk Hava Yollarından () yeni bir kampanya geldi. dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, ekonomi sınıfı tek yön biletler 1.699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bilet alımları 28-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Peki, THY indirimli uçak bileti ne kadar, kampanya hangi şehirleri kapsıyor ve ucuz bilet nasıl alınır?

HABERİN ÖZETİ

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yurt içi ekonomi sınıfı tek yön biletleri 1.699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Bilet alımları 28-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.
Toplam 115 bin koltuk için indirimli fiyat avantajı sağlanacak.
21 Ocak-8 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak.
İndirimli biletler, THY'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NE KADAR? 

Türk Hava Yollarının 29 Ekim’e özel kampanyası kapsamında, çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi ekonomi sınıfı uçuşlarda tek yön biletler 1.699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanyada toplam 115 bin koltuk için indirimli fiyat avantajı sağlanacak. Açıklanan başlangıç fiyatına tüm vergi ve harçlar dahil olacak. Ancak 1.699 TL’lik fiyat bütün uçuşlar için geçerli olmayacak. İndirimli koltukların sınırlı sayıda olması nedeniyle bilet fiyatları uçuşa ve müsaitlik durumuna göre değişebilecek.

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK ?

THY’nin indirimli bilet kampanyası için satış süresi üç gün olarak belirlendi. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayan kampanya, 30 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların bilet satın alma işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor.

THY indirimli bilet kampanyasının tarihleri şöyle:

Bilet satış başlangıcı: 28 Ekim 2026
Bilet satış bitişi: 30 Ekim 2026
Seyahat başlangıcı: 1 Aralık 2026
Seyahat bitişi: 28 Şubat 2027
Kampanya dışında kalan tarihler: 21 Ocak-8 Şubat 2027

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETLERİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ? 

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uygun uçuşlarda kullanılabilecek. Ancak belirtilen seyahat döneminin tamamı kampanyaya dahil edilmeyecek.

Türk Hava Yollarının duyurusuna göre 21 Ocak-8 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak. Bu nedenle bilet alacak yolcuların seyahat tarihlerini belirlerken söz konusu istisnayı dikkate alması gerekiyor.

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

 

THY 1.699 TL'LİK İNDİRİMLİ BİLET HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ? 

’na özel kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi ekonomi sınıfı uçuşlarda uygulanacak.

THY’nin duyurusunda , , Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat edilebileceği belirtildi. Bununla birlikte 1.699 TL’den başlayan fiyatlar tüm güzergahlarda ve bütün uçuş tarihlerinde geçerli olmayacak.

Kampanyaya dahil olan indirimli koltukların tükenmesi halinde yolcular farklı fiyatlarla karşılaşabilecek. Bu nedenle seyahat planı yapanların uçuş seçeneklerini kontrol ederek biletlerini satış dönemi içerisinde alması önem taşıyor.

THY'den ucuz bilet kampanyası 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Sivas ve Erzurum bilet fiyatları ne kadar?

THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL NASIL? 

Türk Hava Yollarının indirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, işlemlerini şirketin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

THY indirimli bilet satın almak için şu adımlar izlenebilecek:

1. Türk Hava Yollarının resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır.
2. Uçuş arama ekranında kalkış ve varış noktaları seçilir.
3. Seyahat tarihi, kampanyanın geçerli olduğu dönem içerisinden belirlenir.
4. Ekonomi sınıfındaki uygun uçuşlar ve bilet fiyatları kontrol edilir.
5. Kampanya koşullarını karşılayan uçuş seçilerek satın alma işlemi tamamlanır.

ETİKETLER
#ankara
#Samsun
#istanbul havalimanı
#THY
#Cumhuriyet Bayramı
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#türk hava yolları
#Ekonomi
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