17°
Ekonomi
 | Ümit Buget

THY'den ucuz bilet kampanyası! Tarih ve fiyatlar belli oldu

THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası düzenledi. İşte kampanyanın fiyat ve tarih detayları...

Türk Hava Yolları (), ve 'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor.

THY'den ucuz bilet kampanyası! Tarih ve fiyatlar belli oldu

Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026'da Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında, 12 Ocak-30 Nisan 2026'da ise Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan bilet fiyatları geçerli olacak.

Yolcular, 12 Ocak-18 Mart 2026'da da Priştine’ye 109, Üsküp’e 119, Saraybosna’ya 129, Tivat’a 139, Podgorica’ya 159, Zagreb, Ljubljana’ya 169 ve Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla edilebilecek.

THY'den ucuz bilet kampanyası! Tarih ve fiyatlar belli oldu

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.


